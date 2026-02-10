Desencallen omplir l’embassament de l’Albagés amb aigua de Rialb, al 90%
Govern i Generalitat firmen els documents que han de permetre la posada en càrrega
Amb 362 hectòmetres d’aigua després de les últimes pluges, un 90% de la seua capacitat total, i a poques setmanes de l’inici del desglaç, que es preveu abundant, el pantà de Rialb començarà en els propers dies a derivar aigua cap a l’embassament de l’Albagés, que iniciarà així la seua posada en càrrega cinc anys després de completar la construcció. L’operació s’ha retardat diversos mesos després de la implantació del pla d’emergència i la divulgació, iniciada el juny passat, per la necessitat d’incorporar diverses “actualitzacions” en aquest document.
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) estima que la derivació de cabals cap a l’Albagés es produirà en “pròximes dates”, si bé fonts coneixedores de la situació la van situar en els propers dies. La conselleria d’Agricultura va detallar que Protecció Civil, la mateixa conselleria, la CHE i el Govern central han firmat l’acta de la reunió per poder fer les proves de càrrega de la presa, pas previ perquè estigui operativa i porti a terme l’ompliment de forma definitiva. Segons fonts d’Agricultura, el tràmit habilita l’inici de l’operació en els propers dies. L’ordre haurà de sortir del ministeri per a la Transició Ecològica (Miteco), titular de Rialb. La gestió de la presa i del Canal Segarra-Garrigues està en mans ara de la Generalitat a través d’Aigües Ter-Llobregat. A banda de la implantació del pla d’emergència, la sequera havia retardat l’ompliment de l’embassament, situat en el curs del riu Set, a la cua del canal Segarra- Garrigues. També havia topat amb l’oposició del Canal d’Urgell, principal beneficiari de l’aigua del pantà de Rialb.
L’any passat, les elevades reserves d’aigua i la necessitat de laminar-les a causa d’una fuga d’aigua detectada en un estrep de la presa de Rialb van fer que la CHE aboqués aigua sense que pogués aprofitar-se per iniciar les proves a l’Albagés, la qual cosa va suscitar fortes crítiques per part dels regants. Algunes finques del Segarra- Garrigues ja agafen aigua d’aquest embassament (que ara emmagatzema 12 hectòmetres) des de la campanya del 2022 a les Garrigues
Vuit milions per regar 1.000 ha del Segarra Garrigues
Aigües del Segarra-Garrigues està executant les obres per implantar aquest regadiu en prop de 1.000 hectàrees a les Borges i la Floresta. Aquesta superfície se sumarà a les 16.000 que ja reguen (de les 21.700 ja executades). La intervenció està molt avançada, encara que les pluges d’aquestes últimes setmanes dificulten l’entrada de maquinària pesant a les finques. La intenció és donar aigua a les primeres finques aquest any.
La xarxa de reg en aquesta àrea costarà més de 8,3 milions d’euros. ASG també intervé al sector 8 a Arbeca i està començat a la zona de Granyena de les Garrigues encara que a aquesta àrea l’aigua no arribarà fins a la primavera del 2027. Seran gairebé 1.000 hectàrees més les que es podran en reg, van assenyalar. Van remarcar que, abans de començar a actuar, es retira tota la capa vegetal que hi ha a la superfície i es conserva separada perquè no es contamini a fi de poder tornar a utilitzar-la. El Segarra- Garrigues inclou 68.000 ha i els propietaris d’unes 20.000 han pagat la connexió a les seues parcel·les.