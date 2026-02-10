URBANISME
Les obres perquè Cappont deixi de ser inundable, imminents: Rebaixaran el parc del riu i reforçaran el mur de Grenyana
Assegura que duraran “entre set i dotze mesos a comptar des de ja”, costaran 2,1 milions i les sufragaran la Generalitat i l’Estat.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir el pròxim inici dels treballs per evitar la inundabilitat de Cappont, que duraran entre set i dotze mesos i consistiran a rebaixar el parc de la canalització, ampliar el mur de contenció de Grenyana i reforçar el pont de Príncep de Viana, la passarel·la dels Camps Elisis i les comportes.
Uns treballs que costaran 2,1 milions d’euros que sufragaran la Generalitat i l’Estat que permetran protegir Cappont de possibles avingudes del riu Segre en un període de retorn de 100 anys, que permetrà desbloquejar projectes clau per al barri com l’institut, que els veïns porten 41 anys reclamant, o l’ampliació de l’ambulatori.
Larrosa i el cap de servei d’obra pública, Sergi Gimeno, van explicar que els treballs protegiran les zones exposades a possibles avingudes del cabal, que són els Camps Elisis, el camí de Grenyana, el barri del Noguerola i l’avinguda Blondel.
L’actuació prevista a la canalització consistirà a ampliar la seua capacitat de drenatge aplanant la zona de gespa per “absorbir possibles avingudes d’aigua en el futur”. També s’habilitaran escales naturals per connectar la gespa amb el camí de terra. “És una solució avalada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que ja s’ha fet en ciutats com Saragossa”, va dir Gimeno.
Sobre el mur de Grenyana, va detallar que “té l’altura correcta per prevenir crescudes, però la paret és molt prima, per la qual cosa la reforçarem per evitar que l’aigua empenyi el mur i el connectarem amb les comportes de la Mitjana”. Al costat es construirà un pas per als vianants i també s’habilitarà un mur de terra per evitar desbordaments o avingudes per la Clamor de les Canals.
També es reforçarà el pilar del pont Príncep de Viana, la passarel·la dels Camps Elisis i les comportes. Larrosa va dir que amb aquestes obres “posem fi a un problema que arrosseguem des de fa 35 anys, quan es va fer la canalització”, i que serviran per avançar en el projecte de les Platges de Lleida, que es licitarà ben aviat i preveu, entre altres mesures, connectar els dos marges. Sobre el calendari, va remarcar que “el termini d’execució de les obres és entre 7 i 12 mesos a comptar des de ja”.
“Permetran que el barri pugui tenir l’institut”
El risc d’inundabilitat de Cappont ha estat una pedra a la sabata per al desenvolupament del barri en matèria d’equipaments. Prova d’això és que fa 41 anys que la seua associació de veïns reclama la construcció d’un institut, però la llei fa inviable ubicar nous equipaments en zones inundables. El mateix ocorre amb l’ampliació de l’escola Camps Elisis o de l’ambulatori.
En aquest sentit, Fèlix Larrosa va dir que “hem demanat als departaments d’Educació i Sanitat que avancin en els tràmits per a aquests projectes necessaris per al barri, aquestes actuacions permetran que Cappont pugui tenir institut”. En aquest sentit, la presidenta veïnal, Veni Ros, es va mostrar molt satisfeta “que amb aquestes obres es desencalli l’institut, ja que és un equipament que portem dècades reclamant i veiem molt necessari per a un barri de 16.000 habitants”.