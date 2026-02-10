La nova seu de l’IRTA, per a la Seu
L’institut d’investigació s’instal·larà provisionalment a la Casa dels Parcs mentre preparen Ca l’Armenter, al centre històric. El ple municipal acorda cedir l’edifici
La nova seu de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que la Generalitat va anunciar la setmana passada que implantaria al Pirineu estarà ubicada a la Seu. De manera provisional ocuparà instal·lacions de la Casa dels Parcs del Pirineu, al número 33 de l’avinguda Valls d’Andorra, a l’espera de la ubicació definitiva, en ple centre històric de la ciutat. Precisament per poder fer realitat el projecte, el ple que va celebrar ahir la Seu va aprovar per unanimitat la cessió al Govern de l’edifici de Ca l’Armenter.
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que “es tracta de l’edifici civil històric més important de la ciutat que passarà a transformar-se per a una utilitat pública”. El consistori va adquirir aquest immoble gòtic a finals de l’any passat. Disposa de 500 metres quadrats útils.
La primera fase de les obres, que consistiran a rehabilitar l’estructura, suposarà una inversió de dos milions d’euros, que quedaran sufragats a través del programa del Pla de Barris de la Generalitat.
La segona fase, també a càrrec del Govern, consistirà a adequar els interiors. Barrera espera que estigui llest “en un termini d’uns dos anys”. Mentrestant, un equip de tres treballadors es desplaçarà fins a la Seu per començar a treballar, de manera provisional, a l’edifici que també serveix com a punt informatiu i de gestió del Parc Natural de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró.
Barrera va recordar que una moció del grup de Compromís x la Seu del 2018, quan l’ara conseller Òscar Ordeig era regidor a l’oposició, ja va sol·licitar la implantació d’aquest equipament a la ciutat. El centre es presentarà públicament el proper 19 de febrer.
D’altra banda, en la sessió també va tirar endavant la cessió a la Generalitat de l’edifici dels antics jutjats de la plaça del Pati Palau, que seran la seu dels departaments de Territori, Agricultura, Interior i el Comissionat per a les Relacions Interpirinenques.
Tràmits urbanístics per al projecte del futur teatre
El ple celebrat ahir a la Seu va aprovar també el tràmit urbanístic necessari per començar a desenvolupar la parcel·la en la qual s’ubicarà el futur teatre de la ciutat. L’alcalde, Joan Barrera, va anunciar que l’equipament cultural, llargament reivindicat per la població, estarà a l’Horta del Valira, en un terreny pròxim al pipicà, el parc caní de la zona. Va afegir que el consistori espera una subvenció del Govern per redactar l’avantprojecte.