El servei de Rodalies funciona amb "afectacions" a totes les línies
Puntualitat del servei Avant i retards dels trens AVE a l'estació de Lleida
El servei de Rodalies funciona aquest dimarts al matí amb el 80% de l'oferta programada, segons han indicat fonts de Renfe. La companyia assegura que, "derivat de la desconvocatòria de vaga", s'estan produint "afectacions" a l'inici del servei a totes les línies. De fet, hi ha hagut supressions d'alguns trens i la incidència es nota especialment a l'R1, l'R4 i l'R2 sud, que és la que acumula més retards.
A Lleida, aquest dimarts els trens Avant cap a Barcelona de les 7.05 i les 8.10 han sortit puntuals i sense incidències davant la satisfacció dels usuaris. Per contra, els trens AVE de llarga distància circulen gairebé tots amb retard. Les demores també s'estenen a la línia R13 de Regionals i a l'RL4 de Rodalies.
Els sindicats majoritaris del sector ferroviari van desconvocar la vaga prevista per dimarts i dimecres, després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports.
