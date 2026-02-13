MUNICIPIS
Ampliar l’Eix Pirinenc comportarà inversions de 3,7 milions a Sort
L’ajuntament de Sort ha informat que l’ampliació de l’N-260, Eix Pirinenc, anunciada per la Generalitat la setmana passada, comportarà una paquet d’inversions de 3,7 milions d’euros en el municipi que serviran per respondre a demandes històriques dels veïns, com la construcció d’una rotonda a Montardit de Baix per acabar amb el perillós encreuament que hi ha a la zona.
També es preveu trobar una solució per al pont del Riuet i l’ampliació del pont de la Seu al nucli urbà de Sort. En el cas de la intervenció a Montardit, a més, el projecte tindrà en compte una proposta per a la creació d’un carril bici que connecti aquest nucli amb la capital del Pallars Sobirà.
Les inversions confirmades ascendeixen a 1,4 milions d’euros a Montardit de Baix i a 2,3 milions d’euros a Sort, i van ser presentades pel mateix Govern en el marc d’una taula redona organitzada per SEGRE dissabte passat a Tremp, en la qual també va participar el primer edil de Sort, Baldo Farré.
Dos anys
Segons el mateix ajuntament, l’Executiu ha d’encarregar-se de la redacció dels projectes i de l’execució i s’espera que estiguin acabats en un termini d’un any i mig o dos anys, exceptuant el Pont de la Seu, que ha d’estar llest abans del Mundial de piragüisme del 2027 que organitzen les capitals del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.