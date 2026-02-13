TRIBUNALS
Quatre anys de presó per abusar de dos nenes que va conèixer en xarxes
Va ocórrer a Balaguer el 2019, el condemnat tenia 28 anys i les víctimes, 15 i 13
Un home va acceptar ahir una condemna de quatre anys de presó per abusar sexualment el 2019 de dos germanes menors d’edat de Balaguer que va conèixer per internet. Quan van ocórrer els fets, l’acusat tenia 28 anys i les víctimes, 15 i 13. Va acceptar la pena ahir en un judici per conformitat a l’Audiència de Lleida. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava vuit anys de presó.
L’acusat va declarar per videoconferència des del jutjat de pau d’Alcoletge arran de l’alerta per vent. Es va declarar provat que en el moment dels fets l’home tenia 28 anys i va conèixer les menors per la xarxa, iniciant una relació amb elles, i els va fer petons i abraçades, encara que no van arribar a mantenir relacions sexuals completes (vegeu el desglossament). En concret, l’home va trucar per telèfon a l’escola on estudiava una de les menors perquè la deixessin sortir del recinte sota el pretext que tenia una visita mèdica. Una vegada a l’exterior, va abusar sexualment d’ella. Posteriorment, va mantenir una relació amb la germana de la primera víctima, també menor i a qui va fer tocaments.
A banda de la pena de presó, se li imposen 5 anys més de llibertat vigilada, sengles ordres d’allunyament de 200 metres, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes durant cinc anys i que no pugui treballar amb menors. El possible ingrés a la presó es resoldrà en l’execució de la sentència, segons fonts judicials.
L’edat del consentiment sexual està fixada en els 16 anys
El Codi Penal situa des del 2015 en els 16 anys l’edat de consentiment sexual. Anteriorment era als 13, però es va ajustar a les recomanacions de la Unió Europea. Això suposa que qualsevol tipus de conducta de contingut sexual amb un menor de 16 anys, encara que no hi hagi violència o intimidació, constitueix un delicte contra la llibertat sexual. Malgrat això, es pot provar el contrari en situacions on hi ha proximitat en edat —una cosa que no ocorria en el cas jutjat ahir— i/o en grau de maduresa entre el menor i l’adult implicat.