Un segle i mig d’antibel·licisme
La Processó del Puro celebrarà el 150 aniversari amb activitats paral·leles dins de l’agenda del Mil·lenari. La marxa recorda les víctimes de l’atac carlí del 16 de febrer del 1875
Les campanes de Cervera tornaran a donar 48 tocs diumenge vinent per donar inici a la Processó del Puro, una singular marxa que recorda les víctimes de l’atac carlí que va patir la ciutat el 16 de febrer del 1875. El trajecte discorre des de la plaça Major fins al cementiri municipal amb la peculiaritat que els seus participants fumen un puro durant el recorregut. La tradició arriba aquest any al seu 150 aniversari amb una programació especial integrada a l’agenda del Mil·lenari.
Els orígens de la processó es remunten al 1876, un any després del setge carlí per part de les tropes de Rafael Tristany, Martí Miret i Manuel Camats. “Els carlins van intentar entrar a Cervera per l’actual avinguda Catalunya, on la milícia local, juntament amb els regiments de Sòria i Burgos, van repel·lir l’atac”, relata Miquel Pol, historiador i membre de l’associació cultural La Nova. Els efectes del setge encara perviuen al nomenclàtor amb els carrers Burgos i Sòria, dedicats als regiments que van defensar la població, així com els carrers Rondes, Combat i Victòria, on va tenir lloc la batalla, segons explica l’historiador.
Encara que oficialment va deixar de celebrar-se el 1936 amb l’inici de la Guerra Civil, hi ha constància de veïns que realitzaven l’itinerari cada 16 de febrer fins al cementiri. El 2007, i després que l’any anterior ja hi hagués hagut una important afluència, l’extint Centre Municipal de Cultura (CMC) va decidir reprendre la Processó del Puro com un acte dins del calendari de la ciutat. “Va aconseguir la col·laboració dels campaners, que a dia d’avui mantenen els 48 tocs de campana”, va destacar Ana Bellido, tècnica del CMC en aquell temps.
El final de la marxa és al cementiri, on després de la tercera guerra carlina es va instal·lar un monument en record dels damnificats que va ser enderrocat el 1940.
Reconstrucció del monòlit
Bellido va explicar que el 2014 es va reconstruir el monòlit amb pedra de l’antiga escultura i, des d’aleshores, és el lloc on es llegeix un manifest dedicat a les víctimes de tots els conflictes bèl·lics del món. Cada any la lectura va a càrrec d’una entitat homenatjada. En aquesta edició serà el grup de percussió Band Tokades.
Aquest diumenge, abans de la processó, hi haurà un passeig sobre les guerres carlines des de la Universitat a càrrec de Jaume Moya. El mateix dia a la tarda, la Paeria acollirà tres conferències sobre la memòria del carlisme a Catalunya. També s’han instal·lat dos exposicions, a l’arxiu comarcal de la Segarra i a l’església de Sant Joan Degollat.