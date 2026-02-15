Alta Ribagorça: envellir sense haver de marxar de casa
Programa ‘Envelliment Quilòmetre Zero’ per donar resposta a les demandes
A l’Alta Ribagorça, envellir significa, sovint, fer-ho en un poble petit, amb poca cobertura de transport públic, visites mèdiques espaiades i un ús molt limitat de les eines digitals que avui dia donen accés a la majoria de serveis. Davant d’aquest escenari, el consell ha posat en marxa el pla local d’Envelliment Quilòmetre Zero, un document de planificació a cinc anys que busca garantir que les persones grans puguin continuar vivint al seu municipi amb autonomia, vincles socials i una xarxa de cures més sòlida. El pla se centra en el Pont de Suert, la Vall de Boí i Vilaller, i parteix d’una idea clara: ja no n’hi ha prou amb gestionar la dependència, cal prevenir-la.
El pla s’ha elaborat amb els testimonis de 29 persones grans, majoritàriament dones d’entre 65 i 80 anys, de pobles com Barruera, Durro, Llesp, Vilaller o Senet. Ofereix un diagnòstic clar: solitud no desitjada, dificultats de mobilitat, fragilitat a la xarxa de cures i fractura digital.
Com a resposta s’articulen línies amb 21 accions: promoure l’envelliment actiu amb grups, tallers i una Taula de la Gent Gran; combatre la solitud i fractura digital, visites a domicili; i actuar sobre l’entorn amb més bon transport, “comerços amics”, acompanyament i punts mòbils de suport digital.
La salut mental apareix com un dels punts més febles del sistema i que obliga a sortir de la comarca per ser atesos. Aquí se sumen els dubtes sobre l’atenció domiciliària, que sovint són insuficient en hores i estan poc adaptades a les malalties cròniques.
La comarca reconeix que envellir al mateix poble és un dret, però també una cursa d’obstacles. El repte és convertir aquest diagnòstic en recursos reals sobre el territori i en una xarxa comunitària que impedeixi que la solitud i la distància acabin expulsant les persones grans de la comarca on han fet la seua vida.