TRADICIONS
Solsona celebra el Carnaval més satíric tot i el vent
Els gegants acompanyen la desfilada de disfresses fins la plaça Major, on s'ha interpretat l'espectacle "Revetlla del Cabdill", en motiu del 50 aniversari de la mort de Franco
Solsona es va omplir de gresca i xerinola aquest dissabte en motiu del Carnaval, la seua festa més irreverent i una de les més emblemàtiques de Catalunya. Tot i que el vent va bufar fort durant tot el dia, els solsonins van celebrar un dia de festa ple de sàtira.
Les diferents comparses es van encarregar d'organitzar activitats durant tota la jornada, com el Concurs de K-Tifes, un vermut i un dinar o el MercaTinder.
A partir de les 19h van començar els actes de cultura popular, on no hi van faltar els quatre Gegants Bojos, el Comte de l’Assaltu i el Tòfol Nano. Aquests van dirigir el seguici fins la plaça del Camp on va començar l'esperada desfilada de disfresses, acompanyats per l’orquestra Patinfanjàs, que enguany fa 50 anys. Val a dir que la rua estava limitada a 700 persones per motius logístics.
En aquesta edició, el fil conductor de la desfilada era el 50 aniversari de la mort de Francisco Franco, i no hi va faltar el to satíric en cap moment. De fet, la rua va començar amb la desmuntada d'una maqueta del Valle de los Caídos i durant tota la rua es va sentir la locució de Carlos Arias Navarro en què deia «Espanyoles, Franco ha muerto», a part de l'espectacle Revetlla del Cabdill. La desfilada va acabar amb uns focs artificials i una versió techno dels Segadors.
Tot seguit, la plaça Major va ser l'escenari de la proclamació del mata-ruc d'honor, la bramada i els ballets. Passada la 1 de la matinada va arribar un dels actes més esperats, la tradicional penjada del ruc de la torre de les Hores. Enguany, la mata-ruc d'honor era la corredora de muntanya manresana Núria Picas, que va clamar que "el Carnaval de Solsona no s'ha d'explicar, s'ha de viure". Picas estava tan emocionada que es va animar a penjar el ruc, i estirant la corda al cant de A Solsona bona gent l'animal va ascendir fins el capdamunt de la torre de les Hores.