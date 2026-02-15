SEGRE

Un tram de l'RL4 torna a fer-se amb autobús després del caos per restablir la línia aquest dissabte

El servei havia de recuperar la normalitat, però només es va reobrir unes hores

Un autobus ahir a l'estació de Cervera.

L'RL4 de Rodalies de Catalunya torna a tenir un tram amb bus, tot i que aquest dissabte s'havia de restablir el servei de tota la línia. Tanmateix, els usuaris van viure una situació de caos i desconcert i les circulacions es van tallar abans del previst.

Aquest diumenge, Rodalies ha informat que el tram entre Cervera i Calaf s'ha de tornar amb autobús. Un cop a Calaf, sí que es pot continuar el trajecte fins a Manresa amb tren. 

