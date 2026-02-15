TRANSPORTS
Un tram de l'RL4 torna a fer-se amb autobús després del caos per restablir la línia aquest dissabte
El servei havia de recuperar la normalitat, però només es va reobrir unes hores
L'RL4 de Rodalies de Catalunya torna a tenir un tram amb bus, tot i que aquest dissabte s'havia de restablir el servei de tota la línia. Tanmateix, els usuaris van viure una situació de caos i desconcert i les circulacions es van tallar abans del previst.
Aquest diumenge, Rodalies ha informat que el tram entre Cervera i Calaf s'ha de tornar amb autobús. Un cop a Calaf, sí que es pot continuar el trajecte fins a Manresa amb tren.