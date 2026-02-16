Continua tallat un carril de l’A-2 a la Segarra després de les obres d’urgència del cap de setmana a Ribera d’Ondara
Una vintena de vehicles va patir desperfectes divendres passat pel mal estat de la calçada
L’autovia A-2 continua amb restriccions de trànsit al seu pas per la comarca de la Segarra, concretament al terme municipal de Ribera d’Ondara, on roman tancat un dels dos carrils en cada sentit a causa de les obres d’urgència realitzades durant el cap de setmana.
Els treballs han consistit en aplicar asfalt sec i reparar els trams de calçada més deteriorats, amb l’objectiu de garantir la seguretat dels conductors fins que, a finals de març, puguin començar les obres de millora definitiva del traçat.
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha explicat que “després de la intervenció provisional, el nou paviment necessita un període d’assecat i polit abans de poder reobrir completament els carrils, fet que s’espera que es pugui fer al llarg d’aquesta mateixa setmana”.
Pomés ha atribuït els incidents del divendres passat —que van afectar una vintena de vehicles, una dotzena dels quals amb punxades i d’altres amb desperfectes als baixos o als vidres— a tres factors principals: la manca de manteniment durant anys, les condicions meteorològiques adverses dels darrers mesos (amb pluges abundants que han humitejat el ferm i dues nevades durant les quals s’hi va aplicar potassa), i la presència de fragments metàl·lics a la calçada, l’origen dels quals encara es desconeix.
Tot i que oficialment cap conductor no ha presentat queixes davant la Paeria de Cervera, l’alcalde ha confirmat que diversos afectats i persones que es van trobar amb les cues s’han posat en contacte amb ell per informar dels danys soferts.
Pomés ha recordat que, després de tres anys de reivindicacions, al setembre passat es va assolir un compromís amb el Govern espanyol per millorar l’últim tram de l’A-2 entre Cervera i el límit amb la província de Barcelona. Les obres, licitades pel Ministeri de Transports amb una inversió prevista de 13,28 milions d’euros, permetran renovar el paviment dels últims vuit quilòmetres pendents —entre els punts quilomètrics 522 i 530— i culminaran la modernització integral de l’autovia.
Aquest tram, considerat el més deteriorat de tot Catalunya, suporta un trànsit de més de 22.000 vehicles diaris, un terç dels quals són camions. Els veïns denuncien que fa més de dues dècades que no s’hi feien millores significatives. Es preveu que els treballs comencin a finals de març i s’allarguin fins a mitjan 2027.
Mentrestant, la circulació continua amb retencions i calçada restringida tant al tram de Cervera (sentit Barcelona, km 523–521) com al de Ribera d’Ondara (sentit Lleida, km 526–523).
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha anunciat que aquest dimecres se celebrarà un Consell d’Alcaldies, en el qual es preveu aprovar una declaració o moció conjunta de denúncia per reclamar novament l’execució definitiva de les obres de millora de l’A-2.