ACCIDENT
Mor un ‘pompièr’ i la seua filla menor, en estat greu, al xocar amb un camió
Segons la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec del succés, ocorregut a l’N-230 a Montanui
Un agent dels Pompièrs de la Val d’Aran, Antonio Jesús O. P., de 60 anys, va morir dissabte a la tarda en un accident de trànsit a l’N-230, a l’altura de Salenques, al terme municipal de Montanui (punt quilomètric 147,250). Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 19.50 hores que un turisme havia xocat de manera frontolateral amb un camió. Encara que el punt de l’accident és una zona de confluència entre Aragó i Catalunya, finalment va ser la Guàrdia Civil d’Osca qui va assumir la gestió de l’accident.
La víctima mortal viatjava amb la seua filla, menor d’edat, que va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’hospital de Vielha, segons va confirmar la Guàrdia Civil a aquest diari. El conductor del camió va resultar il·lès.
Trasllat a la Val d’Aran
Ahir a la tarda, el cos encara no havia estat traslladat a la Val d’Aran i, segons el Conselh Generau d’Aran, no s’ha determinat quan està previst el vetllatori i funeral.
Per la seua part, els Pompièrs van publicar ahir a les seues xarxes socials un comunicat en el qual traslladaven les seues condolences a la família i amics del difunt.
Paral·lelament, dissabte a la nit, un cotxe va xocar contra un senglar mentre circulava per la C-14 a l’altura de Ponts. Els Bombers van enviar fins al lloc del xoc una dotació i el Sistema d’Emergències Mèdiques va traslladar els ferits, ocupants del turisme, al Centre d’Atenció Primària (CAP) del municipi. Els fets van tenir lloc cap a les 21.40 hores.