‘Tu pots!’, 18 anys animant a descobrir el plaer de córrer
Iniciativa dels Fondistes que aquest 2026 compta amb uns 50 inscrits
A Tàrrega, l’inici de l’any té un segell propi per als qui volen descobrir el plaer de córrer: el curs d’iniciació Tu pots!, una iniciativa consolidada que des del 2008 convida totes les persones, sense importar la seua forma física o experiència, a fer els primers passos en l’atletisme de la mà del club 100x100 Fondistes Tàrrega.
La proposta combina motivació i acompanyament tècnic, en un ambient proper i participatiu. La primera edició, dirigida per Bart Loomans, va marcar l’inici d’una tradició que ha passat per les mans de Marc Roselló en la segona edició i, des del 2010 fins l’any passat, per Fernando Medina, que va consolidar el format actual. Aquest 2026 ha agafat el relleu Josep Bernabeu, comptant amb la col·laboració de Josep Maria Garriga i Silveri Caro.
Al llarg de les 18 edicions, només interrompudes el 2020 per la covid, el curs ha reunit desenes de persones.
Les sessions es realitzen els dimecres a la pista d’atletisme i els diumenges al parc de Sant Eloi, i culminen amb la participació conjunta a la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, que aquest any celebrarà la 25a edició al maig.
Concretament, els inscrits en el Tu pots! participen en la carrera de 10 km, una meta simbòlica que reforça l’esperit de superació i comunitat que defineix la iniciativa.
Més enllà de l’entrenament físic, el curs Tu pots! s’ha convertit en un espai d’amistat i motivació. Cada edició demostra que, amb constància i suport, qualsevol pot travessar la seua pròpia meta. Una vegada culmina el curs, la majoria continuen amb l’hàbit de córrer, en grups propis o associant-se als Fondistes.
Dos terços del grup habitualment són dones
Crida l’atenció el clar predomini femení en el Tu pots!, de fet al voltant de dos terços del grup habitualment està format per dones. Aquest any, de moment han iniciat els entrenaments, que van començar el passat 8 de febrer, gairebé mig centenar de persones, encara que en algunes edicions han arribat a ser fins a un centenar de corredors. La previsió és poder entrenar dos vegades per setmana els mesos de febrer, març i abril, amb el permís de la pluja.