Restauraran la històrica bassa de les Puelles, a Agramunt
Consolidaran un mur de pedra d’aquesta construcció del segle XVII. Amb la tècnica tradicional de la pedra seca
L’ajuntament d’Agramunt ha aprovat la restauració de la històrica bassa de les Puelles. L’actuació se centrarà a consolidar el mur de pedra per millorar la seguretat, estabilitat i estanquitat d’aquesta construcció que data del segle XVII, un element patrimonial singular de la capital del Sió.
La bassa de les Puelles, construïda el 1610, s’utilitzava tradicionalment per recollir l’aigua de pluja i destinar-la al reg dels horts i a l’abeurador del bestiar. Aquesta tipologia d’estructures era habitual a les zones de secà i clima mediterrani, on resultava essencial emmagatzemar aigua durant els mesos humits per afrontar l’estiu. Amb una superfície aproximada de 900 metres quadrats, es troba al costat de l’església de Sant Domènec i el castell de les Puelles, en un entorn de notable interès patrimonial.
El pas del temps, l’erosió i els despreniments de terres han deteriorat els murs de la bassa, fet que ha obligat a intervenir en diverses ocasions per reforçar-ne el perímetre. Entre el 2009 i 2010 ja es va actuar al costat sud-oest amb la construcció d’un mur de contenció de formigó, i ara es projecta reformar el mur de l’est, afectat també per caigudes de pedres. La intervenció inclourà el reforç de l’estructura amb carreus de pedra, l’estassada i la neteja de l’entorn. L’actuació respectarà íntegrament la tècnica tradicional de la pedra seca, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco.
Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i materials autòctons, desmuntant els trams danyats, netejant i classificant les pedres, i reconstruint el mur mitjançant la tècnica ancestral sense utilitzar morter. A més, es reposarà la vegetació autòctona de l’entorn.
El projecte té un termini d’execució de deu mesos i un pressupost de 122.596,30 euros, que de moment es finançarà amb fons propis encara que s’ha sol·licitat una ajuda Leader.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va explicar que “les obres es consideren urgents, atès l’avançat estat de degradació de l’estructura, que presenta risc d’ensorrament i pèrdua de material original”. Fernàndez va destacar que “aquesta bassa és un dels elements patrimonials més emblemàtics de les Puelles”. La restauració permetrà recuperar l’estabilitat del mur, la seua funció de contenció i drenatge, i el seu valor arquitectònic i paisatgístic.
Testimoni valuós
La bassa, declarada Bé Cultural d’Interès Local el 2024, conserva part de la seua fisonomia original i fins i tot va mantenir un ús excepcional durant la Guerra Civil, quan va funcionar com a refugi.
Encara que actualment està en desús, continua sent un testimoni valuós de l’arquitectura rural de secà i de les pràctiques tradicionals lligades a l’aprofitament de l’aigua i a la vida agrícola del territori.