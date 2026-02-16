“La sang no es fabrica ni es compra”
Nova campanya de donació de l’Escola Pia de Tàrrega. Els dies 23 i 24 al Casal Cívic
Cada any, a l’Escola Pia de Tàrrega li resulta una mica més difícil superar-se, però mai deixa d’intentar-ho. Sota l’itinerari d’aprenentatge i servei a la comunitat, l’alumnat que cursa 5è de Primària impulsa una nova edició de la campanya de donació de sang i plasma, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits, amb un objectiu tan clar com humà: salvar vides i conscienciar la comunitat, i en especial els més petits i a les seues famílies, sobre la importància de donar.
El curs passat van aconseguir 212 donacions de sang i plasma i van captar deu possibles donants de medul·la òssia. Aquest 2026 saben que serà complicat superar aquestes xifres, però també són conscients que aconseguir cada donació ja és un triomf. “El més valuós no són els números, sinó veure com els nens prenen consciència que la sang no es fabrica ni es compra; només s’obté gràcies a les persones que decideixen donar-la”, explica Mònica Tribó, mestra del centre i tutora de l’alumnat de 5è.
Tribó confessa que hi ha moments que barregen satisfacció i frustració a parts iguals. “Quan sortim al mercat setmanal a captar donants, de vegades ens trobem amb persones que no ens volen escoltar o es neguen a donar sense cap argumentació. Llavors t’adones que donar sang és un acte que hem de fer de manera altruista, sense esperar res a canvi. Perquè algun dia, qui pot necessitar-la ets tu. I amb poder fer arribar als alumnes aquesta reflexió, em quedo”, afirma.
Com és habitual, els alumnes han estat els autèntics protagonistes d’aquesta participativa campanya. Dividits en grups, han preparat cada detall sota un lema que els representa a la perfecció: “El món necessita sang, el món necessita vida” (vegeu el desglossament).
La jornada de donació se celebrarà els dies 23 i 24 de febrer, de 15 a 20 hores, al Casal Cívic, on també es podran registrar nous donants de medul·la òssia. A més, gràcies a la col·laboració de desenes de comerços i empreses locals, se sortejaran lots entre les persones donants. Els interessats poden inscriure’s aquí: https://bit.ly/sang_eptarrega.
La campanya està vinculada al Banc de Sang i Teixits de Lleida, des d’on cada any es posa de relleu aquesta iniciativa, ja que els nens i nenes seran els donants del futur. De fet, en altres centres educatius que fa anys que impulsen aquest tipus de campanyes, s’han adonat que molts exalumnes acudeixen a donar sang cada any perquè ja ho tenen incorporat com un acte social. A més, és fonamental la conscienciació dels més petits, que transmeten aquest valor a les seues famílies.
954 donacions
En sis edicions, l’Escola Pia ha aconseguit 954 donacions de sang i plasma i deu possibles donants de medul·la òssia. Aquest dilluns a Tàrrega les escoles estan tancades perquè és dia de lliure disposició, però dilluns vinent al matí els alumnes aniran al mercat setmanal a captar donants per a la campanya que començarà aquell mateix dia.