Aina Vinyes / formatgeria L’Oliva. Oliana
L’associació Menja’t l’Alt Urgell celebra aquest any 2026 el seu desè aniversari consolidada com a referent de la producció artesana a la comarca de l’Alt Urgell i pionera a Catalunya. El col·lectiu va nàixer com a entitat amb vuit socis i aquest any ja supera la trentena
Pas a pas, Menja’t l’Alt Urgell creix. Es tracta d’una proposta gastronòmica sòlida, basada en la proximitat i la qualitat, i que ha aconseguit un canvi de mirada dels productors locals, que asseguren que “el futur del sector està més que assegurat”. El projecte va ser pioner a Catalunya i el seu model, amb el pas dels anys, ha estat adoptat per altres territoris per promocionar els aliments de proximitat.
Urgell Isús, que és al capdavant de Ca l’Andreu, empresa familiar dedicada a la ramaderia de boví ecològica, explica que “hem picat molta pedra i hem donat a conèixer el nostre projecte per molts punts del territori català”. “El 2016 vam ser pioners i ens van trucar de moltes comarques perquè mostréssim el nostre sistema, com estàvem associats, com ens organitzem amb la botiga o com sabem el que ha venut cada productor i ara ja veiem força associacions de productors en altres comarques que ens han pres com a model”. Isús reconeix que en els últims anys han tancat comerços de la comarca per falta de relleu generacional, però “tinc fe que el que perdurarà són els establiments de proximitat perquè és un producte que només podem trobar al territori, és de màxima qualitat i cada vegada hi ha més gent que aposta per cuidar la salut i saber el que consumeix”. Vuit artesans alimentaris de l’Alt Urgell van decidir, fa 10 anys, associar-se i buscar espais de col·laboració per potenciar els seus productes, l’excel·lència alimentària i la sostenibilitat de l’entorn. En definitiva, donar valor a la producció local i unir-se per ser més forts i emprendre iniciatives que en solitari serien més difícils d’aconseguir. Ara superen la trentena.
Impulsen col·laboracions amb les comarques veïnes
Una de les accions que impulsa l’associació Menja’t l’Alt Urgell per tenir més visibilitat al territori català i alhora crear sinergies amb els productors de les comarques veïnes és dissenyar col·laboracions puntuals amb artesans de fora de la comarca. Urgell Isús fa referència a una de les últimes col·laboracions. “El Pallars és una terra on s’elaboren grans vins de qualitat” explica. Des del Nadal passat, les dos botigues que gestionen ofereixen un vi del Tros de Sort com a “vi convidat” i que ha estat inclòs dins dels lots de les passades festes. Actualment, l’entitat engloba un total de trenta-tres socis que col·laboren activament en esdeveniments com la festa major de la Seu o la Fira de Sant Ermengol, creant també sinergies amb altres col·lectius locals. Al llarg d’aquesta dècada ha superat moments crítics com la pandèmia, reforçant el compromís de portar els aliments artesans fins a les cases.n Cal Casal és a Ossera, a la vall de la Vansa i Tuixent. A la gent li costa molt desplaçar-se per a venir a comprar, explica. “Formar part de l’associació ens aporta molta visibilitat”, afegeix. La venda dels lots personalitzats per Nadal aporta a l’empresa un dels punts forts de l’any. “Tinc un web que va funcionar molt bé durant la pandèmia”. Cal Casal elabora fins a 63 melmelades diferents.n “Fa set anys em vaig fer sòcia de l’entitat i n’estic molt satisfeta. Entre tots és més fàcil organitzar activitats i tenir més visibilitat. Anem a fires amb els productes de la resta d’artesans, ens ajudem els uns als altres. El dia a dia és complicat amb tota la burocràcia que hem de complir, ens haurien de deixar treballar. El sector està assegurat, cada vegada hi ha més gent que valora el nostre producte.