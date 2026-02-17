Aitona presenta la temporada d'ametllers florits, que serà fins a finals de març, amb 150 noves hectàrees
La quinzena edició estrena rutes en vehicles 4x4, un perfum exclusiu i una col·laboració amb el Magnífic Fest
El municipi d'Aitona, al Segrià, ampliarà aquest any la campanya de visites guiades als arbres florits fins a finals de març gràcies a la incorporació de 150 noves hectàrees d'ametllers. Les visites començaran oficialment el 6 de març, però podrien avançar-se una setmana si continua bufant el vent i es mantenen les altes temperatures, segons ha indicat aquest dimarts l'alcaldessa, Rosa Pujol.
El Fruiturisme d'Aitona arriba a la 15a edició amb la intenció de superar els 20.000 visitants de l'any passat, que va estar marcat per les pluges. Entre les novetats d'aquest any hi ha l'estrena de rutes personalitzades en 4x4 per portar els visitants fins als millors espais de floració, un perfum exclusiu i una col·laboració amb el Magnífic Fest.
El color blanc dels ametllers florits s'afegeix aquest any al "mar rosa" que dibuixen, en el punt àlgid de la floració, les 3.500 hectàrees de presseguers, nectariners i paraguaians que es cultiven a Aitona. "És una ampliació de l'experiència i, amb aquest mar blanc, podrem allargar 15 dies més la campanya de la floració, un orgull pel municipi i reconeguda en l'àmbit nacional i internacional", ha detallat l'alcaldessa, Rosa Pujol.
Durant la presentació del programa, el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha destacat que el Fruiturisme ha posicionat Aitona com a referent a nivell estatal i que ha contribuït a desestacionalitzar l'oferta turística a la demarcació de Lleida, on s'han reproduït altres iniciatives similars. Una mostra d'aquest èxit, ha indicat Alegre, és l'increment de visitants que registra cada any la campanya de floració, entre els quals hi ha turistes de països com el Japó i Corea.
Activitats a partir del 21 de febrer
Les noves visites als ametllers florits d'Aitona s'han programat els dies 21, 22, 28 i 29 de març i permetran descobrir Mas Llauradó, una finca de 150 hectàrees que també acull la cabana de pedra seca amb la volta més gran de Catalunya. Abans, el 21 de febrer ja es podrà gaudir d'un vermut entre flors en una finca amb floració més primerenca i, el 28 de febrer, es donarà el tret de sortida oficial a la campanya amb 'La Festassa del Fruiturisme', que inclourà una calçotada.
Per la seva banda, les visites d'una hora i mitja que organitza l'Ajuntament als camps de presseguers florits es preveu que s'iniciïn el 6 de març i s'allarguin fins al 22 de març, però no es descarta que s'avencin una setmana, en funció de la climatologia. Una seixantena de persones --entre pagesos, guies i voluntaris-- fan possible aquestes visites, que es complementen amb una fira agroalimentària al pavelló poliesportiu, amb una vintena de productors locals.
D'altra banda, enguany s'estrena la iniciativa 'Floreix l'Aventura', un seguit de visites exclusives en vehicles 4x4, seguides d'un tast de productes del territori. Amb un preu de 45 euros per persona, aquesta proposta s'ofereix a grups d'entre quatre i sis integrants, durant els caps de setmana i sota demanda els dies feiners. Pujol ha avançat que aquestes rutes permetran traslladar els turistes a indrets més desconeguts i allà on la floració sigui més espectacular.
El 14 i 15 de març els visitants també podran viure la floració amb el videojoc Minecraft, de la mà de l'empresa Gamesports Electrònics. El tercer tinent d'alcalde d'Aitona, Eduard Martín, ha detallat que s'ha elaborat un mapa d'Aitona a escala 3:1 i que els jugadors hauran de superar una mena de laberint amb proves inspirades en la floració dels fruiters. D'altra banda, el 21 de març quatre grups emergents participaran en la primera semifinal del programa Stellart, el concurs de nous talents que organitza el Magnífic Fest.
Un perfum exclusiu inspirat en la floració
Una de les novetats d'aquesta edició és la presentació d'un nou perfum inspirat en la floració d'Aitona. El director creatiu de la marca Mosq, Andy Mosquera, ha explicat que, després d'un any de feina, han elaborat un perfum amb més de 40 ingredients, entre els quals predominen el sàndal, la flor de presseguer i el gessamí. L'empresa comercialitza mostres de perfum de 3 ml a un preu de 10 euros i les ampolles, més pensades per a col·leccionistes, en costen 180.
El programa del Fruiturisme també inclou ioga en els camps florits o un tast zitogastronòmic de cerveses artesanes; la 14a Caminada Popular; l'experiència prèmium 'Una nit sota les estrelles'; degustacions de vi als camps en flor acompanyades de música ambiental al vespre sota el títol 'Un somni en rosa'; vermuts cada dissabte i diumenge del març de la mà de Raimat i altres productors locals, o una caragolada popular el 15 de març.
A més, el 16 de març Aitona acollirà el tercer fòrum de la marca 'España en Floración', que portarà fins a aquest municipi a representants d'altres localitats que impulsen propostes similars al Fruiturisme. Una vegada finalitzat el període de floració, Fruiturisme continuarà actiu amb propostes com les collites d'albercocs i cireres (maig), figues (setembre) i nous i olives (a la tardor) o l'apadrinament de presseguers, una proposta que permet conèixer en primera persona l'experiència de la collita.