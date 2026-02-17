Una empresa local promou 21 allotjaments turístics a Fraga
Registra pics de visites al juliol i a l’octubre, amb el festival de Monegros i els Pilars
Una empresa de Fraga, Promotora Blasco Inversiones 2011, promou la posada en marxa d’un bloc de 21 apartaments d’ús turístic al número 190 de l’avinguda d’Aragó, al costat de la rotonda que regula el trànsit d’aquesta via amb les carreteres de Saragossa i de Torrent de Cinca i Mequinensa.
La sol·licitud de la llicència ambiental per al projecte davant de l’ajuntament ha superat la fase de consulta pública, amb la qual cosa la tramitació “segueix el seu curs”, van explicar fonts municipals.
Si s’acaba materialitzant, es tractaria de la primera promoció de pisos turístics que entra en funcionament a la capital del Baix Cinca, on, segons indica l’escombrada de webs d’allotjaments de vacances que fa l’INE (Institut Nacional d’Estadística), hi ha quatre habitatges d’aquest tipus amb una oferta que suma 21 places.
L’oferta hotelera de Fraga comprèn actualment 135 habitacions, 109 a l’hotel Casanova i 26 a l’hostal Oasis. Aquest últim ofereix diverses habitacions de quatre places, tipus alberg, fet que situa la capacitat total al voltant de les 250 places.
Aquest volum és inferior a l’afluència mitjana diària de visitants i turistes que detecta l’INE amb les dades de les companyies de telefonia mòbil, que la xifra en 266 de diàries i 8.112 de mensuals. Aquesta operació estadística mesura els desplaçaments de persones fora del seu municipi de residència habitual que inclogui almenys una pernoctació i duri menys d’un any. Exclou els viatges amb un motiu principal que sigui una feina, però inclou els desplaçaments per negocis, lleure i motius personals.
Els fluxos de visitants de Fraga, que tenen com a origen principal Lleida, Saragossa, Madrid i Barcelona, i en menor mesura Tarragona i València, ofereixen algunes dades cridaneres, com un clar descens en els mesos de juny a setembre, coincidint amb la campanya de recol·lecció de la fruita i amb l’excepció del juliol, quan se celebra el Monegros Desert Festival. Aquest és el mes de més afluència, amb més de 10.000 visites en 31 dies, mentre la dels altres tres mesos fluctua entre els 6.100 i els 6.900.
Les visites tornen a créixer a l’octubre, coincidint amb les festes dels Pilars, i al desembre, pels desplaçaments nadalencs i els del pont de la Constitució, quan s’acosten a les 9.000 i passen de les 9.500, respectivament. També al febrer se superen les 9.000 pernoctacions extra a Fraga.