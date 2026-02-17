El pantà de l’Albagés arribarà a 40 hm3 enguany, la meitat de la seua capacitat
Maniobra del procés de càrrega, i assolirà la capacitat total de 82 hm3 el 2027
Només 40 hectòmetres cúbics, la meitat de la seua capacitat, és la quantitat d’aigua que embassarà el pantà de l’Albagés durant aquest any. Les proves de càrrega van començar dimecres i duraran uns tres mesos fins que arribi a aquesta quantitat. La previsió és que l’any que ve carregui els altres 40 hectòmetres cúbics per a l’ompliment total.
El pantà de l’Albagés, en proves de càrrega des de mitjans de la setmana passada, embassarà enguany només 40 hectòmetres cúbics, la meitat de la capacitat. Ho farà durant els propers tres mesos amb aigua procedent del pantà de Rialb a través del canal principal del Segarra-Garrigues, i del riu Set, que ha augmentat el cabal arran de les últimes pluges. El pla d’ompliment, que s’aborda cinc anys després de completar la construcció de la presa, acabarà l’any que ve quan s’assumeixin els 42 hm3 restants fins la seua capacitat total. Així ho va assegurar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la visita al pantà després de reunir-se amb els seus gestors, Aigues del Ter-Llobregat (ATL), les comunitats de regants i organitzacions agràries. Regants, sindicats i alcaldes van expressar la satisfacció per la posada en marxa d’aquesta infraestructura després d’anys infrautilitzada. Durant tres mesos més després d’arribar a la meitat de la cota s’anirà comprovant el comportament del dic de terra compactada al curs del Set a fi de garantir la correcta humidificació del terreny. No hi haurà maniobres de desembassament i continurá el procés de càrrega l’any que ve.
En l’actualitat, l’Albagés emmagatzema 13 hm3, va explicar Ordeig. Acaba així un procés de 25 anys des que es va projectar aquest pantà, que ha comportat una inversió de 90 milions d’euros, va remarcar. El Govern de l’Estat i la Generalitat van desencallar la setmana passada l’ompliment la principal funció del qual és el regadiu però també donar aigua de boca de qualitat, tal com reclamen ajuntaments del Segrià i les Garrigues (vegeu la pàgina 4). Ho van fer després que Protecció Civil, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, els ajuntaments i el Govern català enllestissin totes les tramitacions i aprovessin els plans de protecció de la població.
El pantà de Rialb és al 92,9% de la seua capacitat amb 375 hm3, gairebé 20 més que l’any passat per aquestes mateixes dates. Ahir continuava alliberant 120 m3/sg per comportes i turbines. Oliana, també al curs del Segre, és al 88,6%.
“Ara ja es podrien regar 2.000 hectàrees de l’embassament”
El pantà ha de proveir entre d’altres el sector 10.11.14 que inclou més de 1.100 hectàrees de Castelldans, l’Albagés i el Cogul ja que les obres estan fetes i la connexió llista. “Ara ja es podrien regar fins a 2.000 hectàrees”, va explicar el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. Només falta l’adhesió dels regants. No obstant, amb els 40 hectòmetres cúbics que es preveu emmagatzemar n’hi hauria prou aigua per posar-ne en reg 10.000, van indicar tècnics de la conselleria. Val a recordar que fa dos anys els propietaris de 750 ha d’aquest sector ja es van comprometre a portar l’aigua a les seues finques. D’altra banda, l’embassament garanteix aigua al sector 12, que s’està començant a executar al municipi de Torrebesses, al Segrià.