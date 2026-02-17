MUNICIPIS
Primera alcaldessa a Tarrés al dimitir el seu antecessor
Edith Campmajó, de la candidatura republicana, relleva Carles Móra, de Junts. El PSC entra al consistori amb un edil
Edith Campmajó es va convertir ahir en la primera alcaldessa de la història de Tarrés. Campmajó, de la candidatura d’Acord Municipal (vinculada a ERC) va ser investida amb els vots de la resta del consistori per rellevar Carles Móra (Junts). El fins ara primer edil va renunciar per desacords amb la resta de regidors de Junts i republicans, amb qui havia format un govern d’unitat després de les eleccions municipals del 2023.
La nova alcaldessa va explicar després del ple d’investidura que va acceptar el càrrec per evitar la possibilitat que el municipi quedés en mans d’una comissió gestora si ningú no assumia l’alcaldia després de la marxa de Móra. Va afegir que té intenció de mantenir un govern de continuïtat fins a les eleccions municipals del 2027 juntament amb Adelaida Villar i Joan Palau, tots dos de la candidatura de Junts. Val recordar que l’edil republicana Maite Royo va formalitzar la dimissió en el mateix ple que Móra, i que no quedaven candidats per rellevar-los en les respectives llistes electorals. En el ple va prendre possessió com a regidor Miguel Pueyo, veí de Lleida i únic membre d’una candidatura fantasma que el PSC va presentar el 2023. Va obtenir un vot.