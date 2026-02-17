Projecte d’inclusivitat al museu del formatge de l’Alt Urgell
Amb 2 visites guiades de la mà d’usuaris del Club El Picot i Integra Pirineus
L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat va presentar ahir el projecte inclusiu El formatge que ens uneix, una iniciativa que reafirma el compromís de l’ajuntament de la Seu amb la cultura accessible i la transformació social. La idea naix de la suma d’esforços entre l’Espai Ermengol, la Fundació Privada Integra Pirineus i el Club Social El Picot, amb l’objectiu de situar les persones en el centre de l’activitat museística. Ha permès que un grup d’usuaris vinculats a una de les dos entitats, que treballen amb persones en risc d’exclusió social, amb especial atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de salut mental, es converteixin en guies del museu. Els assistents tindran una oportunitat única de descobrir el patrimoni del món del formatge de la comarca des d’una mirada diversa, enriquidora i molt més pròxima.
Més enllà de l’experiència de guiatge, el projecte ha suposat un pas endavant estructural per a l’Espai Ermengol. L’equipament ha implementat millores en l’accessibilitat cognitiva d’una de les sales expositives. Aquesta intervenció fa que el museu sigui un espai més acollidor, entenedor i obert a tota la ciutadania, eliminant barreres de comprensió i fomentant la participació activa.
La tinenta d’alcalde de l’ajuntament, Gemma Tó, va destacar que el projecte “és un exemple clar de com la cultura pot ser una eina de participació i inclusió, permetent que tots se sentin partícips del relat de la nostra ciutat”.
El projecte es materialitza amb dos visites guiades conduïdes per tres guies d’aquestes entitats, Thatiana, Clara i Imma, que s’han preparat al llarg dels últims mesos en tot allò que fa referència al sector lacti. Les visites seran aquest dissabte (dia 21), a les 11 hores, i el dia 26, a les 19 hores. Les dos sessions seran gratuïtes i obertes a tot el públic interessat.