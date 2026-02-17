Revisen el túnel amb filtracions d'aigua de la línia RL4 entre Cervera i Calaf, encara sense circulació de trens
Retards de més d’una hora a Rodalies
El túnel que pateix filtracions d’aigua a la línia RL4 entre Cervera i Calaf serà objecte de revisions després que, el cap de setmana passat, maquinistes rebutgessin circular-hi a l’apreciar perill. Així ho van afirmar ahir fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i de Renfe. El pas subterrani seguia ahir sense circulació i el tram afectat es continuava recorrent en busos. Val a recordar que estava previst reobrir la línia dissabte passat.
Fonts d’Adif van indicar que tant aquest organisme com Renfe havien “emès els certificats de seguretat preceptius” per reobrir la circulació a la línia i que, després que els maquinistes detectessin filtracions dins del túnel, “s’han fet noves revisions”.
Aquestes van determinar que el pas subterrani “no presenta patologies estructurals que requereixin una intervenció immediata”. Tanmateix, van apuntar que “des d’Adif es continuarà analitzant l’estat de l’estructura del túnel mentre es programa la intervenció a executar, d’acord amb el pla de contingències vigent”.
Des de Renfe, van apuntar que la companyia ha sol·licitat a Adif que porti a terme exàmens addicionals al túnel i van apuntar que esperen que s’implementin aquestes mesures per restablir la circulació a l’interior. Fonts sindicals, per la seua part, van indicar que maquinistes van rebutjar circular pel pas subterrani fins que es comprovés que hi ha accions per garantir la seguretat.
La situació actual obliga els viatgers de l’RL4 a fer tres transbords per completar el trajecte entre Lleida i Terrassa. El tram entre la capital del Segrià i Cervera es recorre amb tren i des d’allà fins a Calaf en bus. El viatge prossegueix amb tren fins a Manresa, on els usuaris poden elegir entre un comboi llançadora o un bus per arribar a Terrassa. Tant en aquesta línia com en l’R14, totes dos operades per Renfe, hi va haver ahir retards que, en alguns casos, van ser de més d’una hora.