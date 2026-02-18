MOBILITAT
El túnel que pateix filtracions a l’RL4, sota vigilància permanent per garantir que no hi ha perill d’ensorrament
Han desplegat instruments a l’interior per detectar moviments de l’estructura. Tancat fins a obtenir conclusions i nous exàmens quan obri
El túnel que pateix filtracions d’aigua en la línia ferroviària RL4 i manté tancada la circulació de trens des de dissabte entre Cervera i Calaf se sotmetrà a una vigilància permanent per garantir que no hi ha perill d’ensorrament. L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha desplegat instruments a l’interior de la galeria per detectar qualsevol moviment de l’estructura a petició de Renfe i ha iniciat mesuraments topogràfics diaris que es prolongaran almenys fins demà dijous. Si els primers resultats apunten que el pas subterrani és estable, els exàmens es continuaran fent de forma setmanal, segons ha comunicat la companyia ferroviària a la seua plantilla.
La data d’obertura d’aquest tram és encara una incògnita, malgrat que tot apunta que caldrà esperar almenys a conèixer les conclusions dels primers exàmens diaris. Ni Renfe com a operadora ni la Generalitat com a titular del servei de Rodalies van poder avançar una data per restablir la circulació dels trens entre Lleida i Calaf. Per la seua part, Adif, propietari de la infraestructura, va afirmar que, al seu parer, el túnel es troba en condicions per circular i que les auscultacions en marxa són una “mesura preventiva addicional”.
Limitació de velocitat
A l’espera que els trens tornin a circular pel túnel, ja s’ha establert una limitació de velocitat temporal a 20 quilòmetres per hora a l’interior de la galeria, que se suma a altres en vigor al llarg del traçat de la línia RL4 al seu pas per Lleida.
Per la seua part, fonts de la plantilla de Renfe a Lleida van valorar que els mesuraments a l’interior del túnel són una decisió encertada per garantir la seguretat. Van ser maquinistes els qui van alertar de les filtracions poc després que el tram obrís al trànsit dissabte passat. Tanmateix, demanen conèixer els resultats d’aquests exàmens i aclarir si les filtracions d’aigua suposen un risc estructural. Així mateix, creuen que la vigilància que s’ha posat en marxa ha d’anar acompanyada d’una intervenció de reforç de la galeria, una cosa que ja s’ha fet en algun altre túnel de la mateixa línia.