Les aus d’Ivars se’n van de Carnaval
El municipi decora alguns dels murals dedicats a la fauna que habita a l’estany. Rues, concursos i comparses omplen els carrers de diversos municipis del Pla d’Urgell
Al Pla d’Urgell, el Carnaval ha deixat empremtes visibles. Algunes són de confeti i altres, literalment, s’han quedat enganxades a les parets. A Ivars d’Urgell, aquest any han disfressat els mixons que protagonitzen l’Enciclopèdia Mural, formada principalment per les aus que habiten a l’estany. Així, els dibuixos van lluir petits detalls festius, com si el patrimoni pictòric hagués decidit sortir en comparsa, sense moure’s del lloc. Després, la festa va baixar a l’asfalt i va entrar a les botigues. El Rei Carnestoltes “va sortir a comprar” i els comerços es van transformar en una extensió natural de la festa, portant l’ambient de carrer en carrer i d’aparador en aparador, entre salutacions còmplices i el desordre alegre que dura el just perquè el poble sembli un altre.
La capital, Mollerussa, va apostar per la gran escena. La rua, que va passar pel centre i l’avinguda del Canal, va reunir una desena de comparses i més de 700 participants. Hi va haver temàtiques d’impacte visual, de les que es veuen des de lluny i es recorden l’endemà: picades d’ullet a Thriller i a Michael Jackson, una invasió extraterrestre inspirada en la sèrie V, o un Pirates del Carib amb un vaixell de grans dimensions.
A la resta de municipis, la festa es va organitzar a escala de plaça. Al Poal, el programa va combinar sopar, xocolatada, rua i dinar de germanor, amb premis per a Fada de papallones, Coque Conserje i El monjo, i per als grups Aquarius i Coca-cola i El Ramat del Poal. Al Palau d’Anglesola, la xaranga va obrir la rua; el pregó des de l’ajuntament va marcar l’inici del recorregut i el poliesportiu va acollir berenar, concurs i música nocturna. I a Sidamon, la plaça Major va reunir les comparses abans d’una rua retallada pel vent; després, el local de ball va servir d’escenari per a coreografies, berenar i premis, en una celebració organitzada per l’Associació de Dones i el consistori.