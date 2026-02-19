Havien d'anar a Ondarroa... i acaben a Andorra
Una extreballadora de l'aeroport de Sondica va confondre Andorra amb Ondarroa quan uns viatgers van demanar indicacions en anglès
Una confusió lingüística a l'aeroport de Bilbao va provocar que uns turistes estrangers rebessin indicacions per arribar al Principat d'Andorra quan en realitat volien desplaçar-se a Ondarroa, un poble costaner de Biscaia. La protagonista de l'incident, extreballadora de l'aeroport de Sondica, ha relatat l'anècdota al programa radiofònic Herrera en COPE, on les confusions més curioses dels oients tenen espai a la secció 'La Hora de los Fósforos'.
Els fets es remunten a fa diversos anys, quan l'extreballadora i el seu marit sortien del recinte aeroportuari prop de les onze de la nit. Una parella de viatgers estrangers els va abordar demanant ajuda en anglès amb la frase "We want to go to Andorra". Interpretant que es referien al territori pirinenc, la parella els va facilitar indicacions detallades per arribar al Principat, suggerint-los rutes alternatives passant per Vitòria i Saragossa, amb una durada estimada d'entre sis i vuit hores de trajecte.
El moment de la revelació
Quan el vehicle dels turistes ja s'havia posat en marxa, la dona va adonar-se del possible malentès. La similitud fonètica entre "Andorra" i "Ondarroa" va fer-li sospitar que potser els viatgers volien desplaçar-se al municipi biscaí, molt més proper a Bilbao. La confusió, tanmateix, ja no es va poder rectificar perquè els turistes havien iniciat el seu viatge.
Una anècdota compartida a la ràdio
La història, explicada per la mateixa protagonista al programa Herrera a COPE, ha generat reaccions divertides entre l'audiència. L'anècdota il·lustra com les diferències de pronunciació i les semblances entre topònims poden conduir a situacions inesperades. Ondarroa, localitat costanera de la província basca, dista només uns cinquanta quilòmetres de l'aeroport de Sondica, mentre que el Principat d'Andorra se situa a més de quatre-centes quilòmetres de distància.