La província de Lleida va registrar cinc homicidis el 2025, dos més que l'any anterior
Pugen 25% els delictes per tràfic de drogues i baixen els delictes contra la llibertat sexual i els robatoris amb força
La província de Lleida va tancar el 2025 amb cinc homicidis o assassinats consumats –dos més que el 2024– i amb setze temptatives, una menys que l'any anterior. Així es desprèn del balanç de criminalitat publicat aquest dijous pel Ministeri de l'Interior, que indica que la demarcació va registrar 22.382 infraccions penals el 2025, un 2,4% menys. En el cas de la ciutat de Lleida el descens és encara més elevat i arriba fins al 4%, amb 9.796 infraccions registrades pels cossos policials. Al conjunt de la demarcació destaca una davallada del 5,2% dels delictes contra la llibertat sexual (291 casos) i, especialment, de les violacions, amb 133 agressions denunciades el 2025, la qual cosa suposa un descens del 15,8% respecte del 2024.
Els homicidis o assassinats consumats a Lleida el 2025 van ser: un presumpte parricidi als Alamús el 9 de maig; la mort d'un jove de 18 anys apunyalat per un menor a Tàrrega el 21 d'agost; la mort d'un home que havia sigut apunyalat al maig a Agramunt arran d'una disputa per una cigarreta i l'assassinat d'un mosso a Lleida a mans del seu sogre el 8 d'octubre.
El cinquè homicidi dolós correspondria a la mort d'una dona en un sinistre viari ocorregut el 21 de maig a la C-12, a Balaguer. Segons la investigació policial, la víctima hauria pujat contra la seva voluntat al vehicle que conduïa la seva parella, un home que va ser detingut i empresonat de forma preventiva.
Més robatoris violents i delictes per tràfic de drogues
L'estadística del Ministeri també recull un increment del 24,8% dels delictes per tràfic de drogues (181) i d'un 6,8% dels delictes greus i menys greus de lesions (283). Els robatoris amb violència i intimidació coneguts van ser 518, un 10,4% més. Per contra, va haver-hi 1.283 robatoris amb força en domicilis, establiments i instal·lacions, un 11,9% menys.
Els 4.345 furts registrats a la demarcació el 2025 van suposar un descens de casos del 2,4%. Les sostraccions de vehicles es van reduir un 11,1%, fins a les 193. En l'àmbit de la ciberdelinqüència, el nombre de fets coneguts es va situar en els 4.356, un 2,1% més. La immensa majoria (4.057) van correspondre a estafes informàtiques, un 1,3% més que el 2024.
Els robatoris amb força en domicilis cauen gairebé a la meitat a la ciutat de Lleida
A la ciutat de Lleida les infraccions penals van retrocedir un 4% el 2025 fins a les 9.409. Segons l'estadística, durant aquest període va haver-hi un únic homicidi consumat –la d'un mosso al barri de Cappont– i onze temptatives, tres més que l'any anterior. Els delictes contra la llibertat sexual registrats van ser 106, un 17,2% menys, dels quals 46 van correspondre a violacions, un 19,3% menys. D'altra banda, va haver-hi 96 delictes greus i menys greus de lesions, un 10,3% més.
Pel que fa als robatoris amb violència i intimidació l'informe assenyala 394 fets coneguts, un 2,9% més, i una important davallada dels robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, amb 291 casos (-40,1%). De fet, els 182 robatoris amb força denunciats únicament a domicilis suposen una davallada encara més gran, del 45,5%.
A la capital del Segrià els delictes coneguts de tràfic de drogues van ser 45, un 32,4% més, mentre que els furts van retrocedir un 2%, fins als 2.377, i va haver-hi 91 sostraccions de vehicles (-15,7%). En l'àmbit de la ciberdelinqüència, el nombre de fets coneguts es va situar en els 1.450, un 1,5% menys. La majoria (1.333) van correspondre a estafes informàtiques, un 3% menys que el 2024.