Queixes de comerciants de Borges després de l’entrada en servei de la ‘zona blava’ gratuïta
Els contraris a aquesta zona blava gratuïta asseguren que s’ha posat en marxa “sense informació clara, sense processos participatius
L’estacionament gratuït en rotació al centre històric de les Borges, en marxa des d’aquest mes, ha generat queixes entre alguns comerciants. Els contraris a aquesta zona blava gratuïta asseguren que s’ha posat en marxa “sense informació clara, sense processos participatius i sense estudis d’impacte econòmic, social i comercial”. Valoren que ha tingut efectes negatius en el comerç de proximitat i la restauració i exigeixen informes tècnics, criteris de mobilitat, estudis d’impacte i informes jurídics que ho justifiquin.
Precisament, el primer objectiu d’aquest mesura era facilitar l’accés al comerç local i millorar la mobilitat urbana. La mesura, que afecta carrers com la Bassa o la plaça 1 d’Octubre, permet aparcar sense cost durant 15, 30 o 90 minuts segons la zona. La iniciativa respon al Pla de Mobilitat Urbana, que va detectar una alta demanda d’aparcament de curta durada, va indicar l’alcalde, Josep Farran.
El primer edil va assenyalar que, abans de posar-la en marxa, no es va rebre cap proposta ni alternativa. “Ningú no s’ha queixat davant del consistori, però estem oberts a corregir si hi ha reclamacions justificades”, va assenyalar l’alcalde.