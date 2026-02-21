JUSTÍCIA
Només el 32% dels lletrats van utilitzar el català en el torn d’ofici
Només el 32,2% dels advocats lleidatans inscrits en el torn d’ofici van participar l’any passat en el pla de foment del català. Són un total de 97 i val a recordar que la inscripció al programa és voluntària i els lletrats que s’hi acullen reben un complement de 25 euros per cada actuació desenvolupada en català en el marc de l’assistència jurídica gratuïta. A nivell de Catalunya, el Col·legi de l’Advocacia de Vic és el que va tenir més participació en el programa, amb un 80% dels advocats del torn d’ofici. El de Lleida ocupa la sisena posició. En el conjunt de Catalunya, l’ús del català en les actuacions dels advocats del torn d’ofici va créixer en un 15% durant l’últim any, passant de les 15.348 del 2024 a 17.666 del 2025.
D’altra banda, diversos advocats lleidatans es van concentrar ahir al migdia davant de la seu del PSC per demanar una jubilació digna. Exigeixen una solució a la situació dels que cotitzen en mutualitats alternatives i reclamen la seua integració en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).