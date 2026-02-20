URBANISME
L'ajuntament rehabilitarà el Xalet dels Camps Elisis perquè allotgi usos culturals
El projecte està pressupostat en 2,3 milions d’euros, es licitarà aquesta primavera i les obres duraran 16 mesos || Larrosa diu que tindrà àrea de restauració i acollirà activitats de lleure "on els llibres i la lectura seran els protagonistes"
L’ajuntament de Lleida ha presentat aquest matí el projecte per recuperar el Xalet dels Camps Elisis, un edifici que aquest any compleix 100 anys i que portava tancat des del 2016. La intenció del govern municipal és que l’icònic edifici modernista "recuperi els usos culturals" que tenia inicialment "amb espais de lleure i activitats formatives el gènere literari".
Una idea similar a la que té el Café del Teatre. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha dit que no serà una biblioteca com tal, ja que "no compleix les dimensions necessàries per tenir aquest estatus segons la Generalitat", però que es convertirà "en un espa i per a la cultura on els llibres i la lectura seran els protagonistes" i també comptarà amb servei de restauració. El projecte està pressupostat en 2.334.974,26 euros i es finançarà en part amb fons del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i de la Paeria. La previsió és que la licitació de les obres es faci aquesta mateixa primavera i el termini d’execució serà de 16 mesos aproximadament.
L’arquitecte encarregat de la reforma del Xalet, Jaume Terés, ha explicat que dins dels treballs de rehabilitació es retirarà el vidrat que tanca l’edifici "perquè sigui un espai obert que interactuï amb els Camps Elisis". Tanmateix, la seua nau central sí que tindrà un tancament per als mesos d’hivern, mentre que per a l’estiu es deixarà obert.
També s’habilitarà el vestíbul principal a la porta oest i l’escala que connecta la planta baixa amb la primera. Terés també ha recordat que el Xalet es va construir en plena Renaixença catalana i que és un edifici icònic de l’estil noucentista. "El Xalet i el parc dels Camps Elisis en el seu conjunt una de les obres icòniques del període de transformació de la ciutat arran de la revolució industrial, juntament amb la demolició de les muralles, l’arribada del ferrocarril i l’expansió de la ciutat," ha destacat Terés. Ha afegit que "recuperar el Xalet és recuperar el cor dels Camps Elisis i parteix de la memòria col·lectiva de la ciutat".
Per la seua part, Larrosa ha recordat que l’edifici va ser dissenyat pels arquitectes Joaquim Porqueres i Francesc de Paula Morera fa un segle i que amb la seua rehabilitació "fem una oda al noucentisme". Ha remarcat que la reobertura del Xalet i els usos culturals i literaris que se li donaran forma part "d’una estratègia conjunta amb el pla de lectura municipal i la nova biblioteca per als barris de la zona oest", i que l’edifici modernista serà "un punt de trobada per a famílies i per a tots aquells ciutadans que vulguin disfrutar del parc i la cultura".
Paral·lelament, l’alcalde ha informat que el nou Palau de Vidre, que està en reforma des de 2023, estarà llest en tres mesos i que serà un hotel d’entitats que acollirà també l’oficina de la Síndica de Greuges municipal i l’àrea de Participació. També ha avançat que la següent actuació que s’hauria de fer en l’entorn dels Camps Elisis seria recuperar el pavelló Antorxa, però sense donar més detalls.