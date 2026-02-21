Samarreta solidària de la cursa contra el càncer infantil a Balaguer
La comissió de la Fira dels Somnis va presentar la samarreta solidària de la 10 Cursa dels Somnis de Balaguer, entitat clau contra el càncer infantil a Ponent, que se celebrarà a la capital de la Noguera al maig. Aquest any està dissenyada per l’il·lustrador Ramon Mayals i sol generar el 50% dels fons per a investigació oncològica pediàtrica al Vall d’Hebron. Amb 30 patrocinadors cobrint costos, cada euro recaptat es destina a la investigació. L’entitat va entregar a l’hospital els 60.890 euros reunits l’any passat.