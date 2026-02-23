Desmantellada una banda de lladres que cometia robatoris a la província de Lleida i venia els objectes sostrets a través d’internet
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones entre l'11 i el 16 de febrer
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris a la demarcació de Lleida per després comercialitzar el botí a través de plataformes digitals de compravenda. Entre l'11 i el 16 de febrer, agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa, amb el suport decisiu de la comissaria de Caldes de Montbui, van arrestar tres homes i una dona d'entre 22 i 35 anys que haurien perpetrat almenys cinc assalts, malgrat residir al Vallès Oriental.
Segons ha explicat la policia catalana, la investigació va arrencar a mitjans del 2025 quan els agents van detectar que un home residia en un habitatge d'Arbeca des d'on orquestrava els robatoris a la zona. La seua parella s'encarregava de vendre els objectes sostrets mitjançant portals d'internet especialitzats en segona mà. Aquest modus operandi els va permetre mantenir l'activitat delictiva durant més d'un any, distribuint el material robat sense despertar sospites inicials entre compradors de diverses localitats catalanes.
El primer cop registrat es va produir al gener de 2024, quan els propietaris d'una explotació agrícola d'Arbeca van denunciar el forçament d'un magatzem i la sostracció d'una motocicleta i diverses eines. Tres mesos després, la banda va centrar-se en una nau industrial de Lleida on prèviament s'havia desmantellat una plantació de marihuana, apropiant-se de quadres elèctrics i làmpades de led que tenien valor al mercat de revenda.
Escalada delictiva amb incendi inclòs
L'agost del mateix any, el grup va intensificar les seues accions amb un assalt a un domicili d'Arbeca. Van robar eines, joies i 800 euros en efectiu després de forçar l'accés a la vivenda. Ja en 2025, concretament al maig, un tercer integrant del grup va cremar un vehicle prèviament sostret a Arbeca que es trobava estacionat en un pàrquing públic de les Franqueses del Vallès. Els investigadors sospiten que l'incendi pretenia eliminar qualsevol rastre o empremta que pogués vincular-los amb el robatori, tot i que les flames van afectar altres vehicles aparcats al costat.
Plataformes digitals com a canal de distribució
L'anàlisi dels investigadors va revelar que nombrosos objectes robats apareixien publicats en portals de compravenda d'articles de segona mà a internet. Aquesta metodologia els proporcionava una sortida ràpida per al material sostret, accedint a compradors de tot el territori sense necessitat de xarxes físiques de receptació tradicionals. Les gestions policials van permetre acreditar la participació directa de dues persones del grup en aquestes transaccions comercials il·lícites.
Operació policial coordinada entre demarcacions
Amb la investigació completada, els agents de Caldes de Montbui, que havien col·laborat activament durant tot el procés investigador, van executar les detencions de manera coordinada. Els quatre arrestats van passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers, on s'hauran d'enfrontar als càrrecs per delictes contra el patrimoni i, presumiblement, per incendi.