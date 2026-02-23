El nou centre d’alzheimer de Tàrrega ja està operatiu i atén 64 usuaris
Disposa d’espais “més amplis, en una sola planta, llum natural i sortida a l’exterior”
Després de la inauguració oficial celebrada el 14 de gener passat amb la presència de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, el nou centre de dia especialitzat en malalties neurodegeneratives Els Pilars, de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC), va començar a funcionar el 9 de febrer amb un total de seixanta-quatre usuaris.
La directora del centre, Ramona Moix, va explicar que els usuaris “tenien moltes ganes de venir” i va destacar que les noves instal·lacions suposen una millora important respecte a l’antic edifici. “Ara tot està en una sola planta, els espais són molt més amplis, totes les sales de tallers disposen de llum natural i sortida a l’exterior. Estan encantats, i les seues famílies també”, va afirmar.
El centre compta amb un ampli aparcament que facilita l’arribada i la recollida dels usuaris. De moment, l’equip es reforçarà amb dos noves incorporacions –un infermer i un fisioterapeuta– que se sumaran a la plantilla actual de nou professionals. Actualment, el centre disposa de setanta places i ofereix tallers d’estimulació cognitiva amb activitats de memòria, càlcul i manualitats destinats a persones amb malalties neurodegeneratives com Alzheimer, Parkinson o ictus, així com seguiment psicològic i logopèdia. Les noves instal·lacions inclouen també una sala de gimnàstica i continuen els tallers de prevenció. L’objectiu és anar prestant nous serveis.
L’edifici Els Pilars, el nom del qual fa referència a la partida on s’ubica, ha estat fruit de molts anys de reivindicacions, en especial de la presidenta de l’entitat, Teresa Robert. Ha tingut un cost superior als tres milions, finançat per la Generalitat (2,7 milions), la diputació de Lleida (400.000 euros) i l’ajuntament de Tàrrega, que va cedir els terrenys –de 3.300 m2– i es va encarregar dels serveis bàsics d’aigua potable i sanejament. El nou equipament, amb una superfície construïda de 1.126 metres quadrats, ha estat dissenyat amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.