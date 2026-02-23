El SEM reubica provisionalment a la Seu d'Urgell una de les bases dels seus tres helicòpters disponibles
Rescindeix el contracte de gestió de dos aeronaus amb Eliance, les cedeix provisionalment a SAF i al llarg del 2027 espera licitar un contracte definitiu per a quatre aparells
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rescindit el contracte amb l'empresa Eliance en virtut del qual aquesta firma gestionava dos dels quatre helicòpters que inclou el sistema sanitari públic català, amb base a Girona i a Móra d'Ebre. El Departament de Salut ha exposat les "dificultats" d'Eliance per complir un contracte que "estableix l'obligació de substituir els aparells quan aquests entren en manteniment o es produeix una incidència tècnica". El SEM ha aprovat un contracte d'urgència per cedir els dos helicòpters a SAF, que d'aquesta manera passa a encarregar-se dels quatre aparells. La decisió ha entrat en vigor aquest dilluns.
Així doncs, a partir d'aquest dilluns SAF ha començat a operar el tercer helicòpter medicalitzat, el que té base a Girona, i ha començat la contractació i formació dels professionals necessaris per iniciar el servei amb el quart aparell. Salut preveu que la nova aeronau pugui començar a operar en poques setmanes, durant el mes de març.
Fins a la posada en marxa del quart helicòpter, el SEM ha anunciat que desplegarà un dispositiu de contingència que preveu la reubicació estratègica dels tres que estan operatius, a més a més d'un reforç terrestre amb ambulàncies medicalitzades addicionals. Així, fins a disposar del quart helicòpter, els tres disponibles se situaran a la Seu d'Urgell (en comptes de la base habitual de Tremp), Girona i Reus. Aquest moviment, afirma el Departament, "permetrà garantir l'assistència a les zones més allunyades del territori".
Salut afegeix que, en paral·lel, el SEM iniciarà una nova licitació per a l'adjudicació definitiva del servei dels quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya, que es preveu que es pugui posar en marxa durant el 2027.