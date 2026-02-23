TURISME
El vermut entre ametllers florits d’Arbeca esgota existències
Unes 1.800 persones degusten productes locals entre els arbres
Un centenar de persones van participar aquest diumenge en la caminada cultural pel terme municipal d’Arbeca, que va combinar la visita als camps d’ametllers en flor, camps de cereals i de les oliveres de la varietat arbequina. L’itinerari va ser de nou quilòmetres i va culminar a la finca del Pla de l’Alzina, on es va celebrar un vermut popular. Una iniciativa organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament, amb la col·laboració del consell de les Garrigues i l’associació de Botiguers Empreses i Comerços d’Arbeca (BEC), que van oferir els seus productes locals i de proximitat perquè els visitants poguessin degustar-los entre els ametllers florits.
L’acte va estar amenitzat per música en directe. L’alcalde de la localitat de les Garrigues, Francesc Roset, va destacar l’èxit de la convocatòria, que va reunir unes 1.800 persones durant la jornada, i la importància d’organitzar aquest tipus d’activitats “per donar a conèixer el territori”. “Els ametllers florits són només l’inici. Arbeca ofereix molt més i això es demostra en aquest tipus d’actes ja que s’han esgotat totes les existències que estaven preparades per a la jornada festiva”, va dir. Els visitants van arribar des de diferents punts del territori. Les activitats entorn de la floració en poblacions de Lleida són cada vegada més destacades i atreuen milers de persones.