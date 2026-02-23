SUCCESSOS
Evacuat a l’hospital Arnau per un foc d’habitatge a Golmés
Les flames van cremar part de la cuina i a l’interior de la casa hi havia dos persones. Un altre incendi calcina un pis a Rialp
Dos persones van ser ateses ahir per un incendi a Golmés, una de les quals va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a través del 112 a les 5.55 hores. Fins al lloc es va activar una dotació. El foc va cremar part de la cuina d’un habitatge a l’avinguda de les Colònies i va poder ser apagat en mitja hora. Després, els efectius van ventilar l’immoble i el van revisar per valorar l’afectació. Les dos persones que vivien a la casa van haver de ser ateses pel SEM, que va informar que una va ser traslladada a l’hospital per inhalació de fum.
D’altra banda, fins a sis dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplegar per un incendi en un pis a Rialp. L’avís es va rebre a les 5.00 hores en un immoble del carrer Vall d’Àssua. A causa del foc, un dels habitatges, a la planta superior, es va cremar completament i l’estructura va quedar afectada, per la qual cosa l’arquitecta municipal va decretar que no s’hi podia entrar, van assenyalar des dels Bombers. La resta de veïns van haver de sortir durant les tasques d’extinció i quan van acabar van poder tornar a casa. Cap d’ells va resultar ferit. Ahir també hi va haver un avís per un foc de xemeneia a Fígols i Alinyà i d’una furgoneta dissabte a la nit a Torregrossa.
D’altra banda, un esquiador va ser evacuat a l’Hospital Comarcal del Pallars en estat lleu després de patir un accident a Espot. L’avís es va rebre a les 8.34 hores, que presentava una lesió al genoll al Refugi de Amitges. Es va activar una ambulància del SEM i l’equip conjunt amb els Bombers.
Per la seua part, la Guàrdia Urbana va trobar dissabte el cos sense vida d’una dona de 80 anys a l’interior d’un habitatge al carrer Templers. L’actuació es va fer a les 20.45 hores, quan els agents van acudir al domicili i van trobar la inquilina sense vida. Les primeres investigacions apunten que es tracta d’una mort natural i s’han iniciat les diligències corresponents.