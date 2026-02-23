JUSTÍCIA
Unes 300 persones surten al carrer a Tàrrega en memòria del jove assassinat de 18 anys i demanen canviar la llei del Menor
Van pels carrers de la ciutat en memòria del jove de 18 anys assassinat a l’agost
“Justícia per al Juan”, “No és un cas aïllat”, “Volem barris segurs” o “La llei del Menor no pot seguir així” van ser alguns dels lemes que es van proclamar dissabte pels carrers de Tàrrega durant la manifestació en què van participar unes 300 persones per demanar justícia per al Juan, el jove de 18 anys assassinat fa sis mesos per un menor de 17, i reclamar la reforma de la Llei del Menor.
Silvia Guerrero, mare del jove assassinat el 21 d’agost passat, va reclamar “un canvi en la llei; no pot ser que per ser menor, per un assassinat et caiguin només 8 anys de presó. Al final, el delicte és el mateix”.
De fet, va impulsar una recollida de firmes a change.org que ja suma 62.000 suports. Guerrero va reconèixer que “el camí no està sent fàcil, però al meu fill no li agradaven les injustícies i crec que, si la víctima hagués estat un amic seu, estaria fent això i més. Penso que faig el que és correcte per ell”.
La manifestació va començar davant l’edifici situat al carrer Sant Pelegrí número 89, al portal del qual va ser assassinat el Juan. Allà, la seua mare va llegir un emotiu discurs en la seua memòria. Amb pancartes, crits, xiulets i tambors, els manifestants van recórrer el carrer fins a arribar al Pati, on Guerrero va llegir un altre manifest d’agraïment a totes les persones que l’han acompanyat durant aquests sis mesos.
La marxa va continuar pel carrer del Carme fins a la plaça Major, on els participants van formar un gran cor i van escriure el nom del Juan al centre amb clavells blancs abans de fer un minut de silenci en el seu record.