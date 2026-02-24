Amb taxi a l’escola rural
Educació posa transport privat a una escolar d’Altorricó al vetar que usés un bus de l’ESO. La nena va passar dos mesos sense classe per aquest motiu
La conselleria d’Educació del Govern d’Aragó ha optat per posar-li a una nena de 12 anys un servei de taxi diari d’anada i tornada entre la torre on viu i el col·legi públic d’Altorricó, a la Llitera, després d’haver fet que passés més de dos mesos sense poder anar a classe al vetar el mateix departament que pogués utilitzar la línia de transport escolar d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) que circula a uns metres del seu habitatge.
La història es remunta a mitjans del mes de novembre, quan la família de la nena es va traslladar a viure d’una casa al nucli urbà, una torre situada a uns quilòmetres del nucli, cosa que va generar una situació absurda: la nena va passar més de dos mesos, des de mitjans de novembre fins a finals de gener, sense anar a classe i rebent atenció de reforç diverses hores a la setmana per part d’una monitora de la Comarca de la Llitera davant del retard del departament d’Educació a resoldre el tema.
El treball per torns d’alguns dels adults de la família impossibilita que puguin traslladar la nena al col·legi pel seu propis mitjans.
La situació anava camí de cronificar-se malgrat que Educació disposava des del novembre de l’informe dels Serveis Socials de la comarca que va reclamar al col·legi, la direcció del qual va posar l’assumpte en coneixement de la direcció provincial quan la família de la nena es va traslladar. Tanmateix, no va moure fitxa fins que, a començaments de gener, l’ajuntament d’Altorricó va denunciar la situació.
“La nena no es va incorporar perquè ningú va buscar una solució. Ningú va contactar amb l’ajuntament i al col·legi no li donaven una resposta clara”, assenyala l’alcaldessa d’Altorricó, Susana Ramón.
Educació justificava la negativa que utilitzés l’autocar que cobreix la ruta escolar de l’institut de secundària de Tamarit de Llitera amb el fet que no poden ser utilitzades per alumnes d’etapes diferents.
“És un episodi més de la deficiència amb què el Govern d’Aragó tracta l’escola rural. Els nens dels pobles haurien de poder disposar de les mateixes oportunitats que els de la ciutat”, anota l’alcaldessa.
La conselleria no respon al Justícia sobre Vallcarca
La conselleria d’Educació ha eludit donar explicacions al Justícia sobre l’abandonament dels quatre escolars de Vallcarca, que van passar diverses setmanes sense transport escolar a començaments de curs. Amb la incorporació dels alumnes de secundària de l’institut de Binèfar a les línies de transport escolar a mitjans de setembre, la ruta de la capital lliterana va tenir una modificació del servei de facto: els quatre alumnes de Vallcarca van deixar de ser recollits al matí i tornats a la tarda, i a Binacet van començar a faltar cinc places cada dia. En les rutes d’Esplús i de Sant Esteve de Llitera també es van donar episodis de falta de places per transportar tots els nens escolaritzats. En aquests dos últims casos, com en el de Binacet, la solució habitual era que els escolars més petits viatgessin asseguts a la falda dels més grans. La situació va començar a normalitzar-se un mes després, a partir del 14 d’octubre, quan el departament d’Educació va posar en marxa un doble transport a la línia de Vallcarca i Binacet i va començar a destinar vehicles amb prou places per a les d’Esplús i Sant Esteve. Les absències i els retards vinculats al transport escolar van arribar a provocar amonestacions als escolars. Les mares dels escolars de Vallcarca, les famílies dels quals van haver de fer-se càrrec del transport diari dels nens, van presentar una queixa davant del Justícia d’Aragó, l’homòleg autonòmic del Defensor del Poble. Tanmateix, Educació va eludir atendre el requeriment d’informació del Justiciazgo. La queixa va acabar arxivada a l’indicar els signants que les deficiències del servei estaven resoltes.