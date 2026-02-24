TRIBUNALS
Baqueira recorre al jutge pel seu projecte urbanístic a Sorpe
El projecte urbanístic impulsat per Baqueira Beret per construir 154 habitatges a Sorpe (Alt Àneu) va camí d’eternitzar-se, després que els promotors hagin presentat davant del jutge un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu de retornar la proposta de modificació del pla parcial SAU-S01 impulsat per l’estació d’esquí aranesa.
La resolució, que va ser presa l’octubre del 2024, adduïa que els promotors no havien complert tots els requisits necessaris perquè Urbanisme donés llum verda a la iniciativa, segons va informar ahir La Vanguardia.
L’alcalde d’Alt Àneu, Josep Miquel Rossell, va explicar que el dictamen podria deure’s a la decisió de Baqueira Beret “de portar directament” la modificació del projecte (inicialment plantejava construir 379 habitatges) “a Urbanisme en lloc de portar-la al ple municipal”. Rossell, a més, va confirmar que el consistori no es presentarà en les actuacions.