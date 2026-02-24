El castell de Miknasa serà un hotel: acabats gòtics i origen àrab, serà l’eix d’un projecte turístic
L’ajuntament acorda amb Endesa comprar l’edifici per 1,9 milions. L’immoble, d’acabats gòtics i origen àrab, serà l’eix d’un projecte local de diversificació del turisme
L’ajuntament de Mequinensa ha acordat amb la Fundació Endesa comprar el castell de la localitat, una imponent fortalesa d’origen àrab i acabats gòtics que s’aixeca sobre el turó que domina el poble i els dos embassaments que neguen el terme. El pla consisteix a transformar-lo en hotel i convertir-lo en l’eix d’un programa de diversificació del turisme.
La negociació que han mantingut el consistori i la fundació de la companyia ha reduït notablement el preu de l’immoble, la venda del qual per 2,8 milions d’euros havia encomanat aquesta última uns mesos abans a Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell. Finalment, l’operació es tancarà per 1,9 milions.
L’anunci oferia l’“oportunitat única d’adquirir una joia històrica del segle XIV en un entorn inigualable” com una “majestuosa propietat”. A la pràctica, es tracta d’una finca de 3.048 m2 d’ús terciari i residencial, el castell, més una altra parcel·la de 432.115 m2 envoltada per la muralla que s’estén sobre el turó que dominava el poble vell.
L’edifici, l’origen del qual es remunta al de la torrassa defensiva de la tribu berber dels Miknasa, que acabaria donant nom a Mequinensa, passaria a la Corona d’Aragó el 1149 i, després de diverses cessions i herències, al Comtat d’Urgell, la Distinció de Montcada, el Marquesat d’Aitona i la casa de Medinaceli, per acabar com a propietat d’Enher, la companyia elèctrica pública des de la qual va passar a Endesa. Residència privada des del 1959, va ser declarat BIC (Bé d’Interès Cultural) el maig del 2006. Des del 2017 s’obre per a visites quatre dies al mes.
La residència compta amb 16 habitacions i disposa d’una cuina completament equipada, per la qual cosa la posada en funcionament com a hotel seria relativament senzilla.
“Es tracta d’un emblema del poble, és del poc que queda de la seua història juntament amb el poble vell. La resta s’ho va emportar el riu”, expliquen fonts municipals.
El projecte consisteix a situar l’hotel, susceptible d’acollir estades turístiques i també jornades de treball, com a eix per potenciar noves activitats turístiques que ampliïn i desestacionalitzin les que s’articulen entorn de la pesca del silur i de la carpa, en línia amb iniciatives recents com la posada en marxa de les rutes de geocaching.
Carpeta d’activitats
Aquesta carpeta d’activitats inclouria, a falta que es vagi perfilant el programa, algunes línies de treball que ja ha anat explorant l’ajuntament, com les del recreacionisme i les rutes de memòria democràtica, i altres de menys treballades com les rutes amb vaixell.