La recollida de brossa porta a porta creix i arribarà al 30% dels lleidatans en tres mesos
Juncosa, Bellaguarda, Bovera i els Torms la van estrenar ahir i Bellpuig ho farà avui. Va començar la setmana passada al Jussà i s’estendrà entre març i juny a dotze municipis més de les Garrigues
La recollida d’escombraries porta a porta creix aquest mes amb nous municipis que adopten aquest sistema i arribarà en els propers tres mesos a tres de cada deu habitants de la província de Lleida. Juncosa, Bellaguarda, Bovera i els Torms la van estrenar ahir, tal com van fer la setmana passada les primeres poblacions que l’apliquen al Pallars Jussà: la Pobla de Segur, Salàs, Talarn i el Pont de Claverol. Està previst que avui s’inauguri a Bellpuig, l’únic municipi de l’Urgell que no la feia. Dotze municipis més a les Garrigues s’incorporaran a la recollida a domicili entre març i juny. En tots els casos, l’objectiu és millorar els índexs de reciclatge respecte a la recollida amb contenidors als carrers.
Segons fonts del consell comarcal de les Garrigues, la nova ruta de recollida domiciliària inclou 1.200 habitatges. El 16 de març s’estrenarà una altra ruta que inclourà els Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa, el Vilosell i la Pobla de Cérvoles, amb 1.700 habitatges, mentre que el dia 30 de març començarà a funcionar una altra que recorrerà l’Albi, Castelldans, el Soleràs, Granyena i el Cogul (que ja recollia pel seu compte les escombraries a domicili). Les Borges Blanques serà l’última a afegir-se al mes de juny, mentre que l’Albagés és l’únic municipi de la comarca que ha renunciat a fer-ho en favor d’una recollida pròpia que incorpora intel·ligència artificial.
A partir d’avui, tot l’Urgell recollirà escombraries porta a porta amb la incorporació de Bellpuig, on l’empresa concessionària del servei, Jaume Oró SL, va començar a retirar ahir els més de 300 contenidors que hi havia als carrers. En 17 dels 20 municipis de la comarca aquest sistema s’aplica només als residus orgànics i no reciclables (resta), mentre que els altres continuen dipositant-se en contenidors a la via pública. Bellpuig serà una excepció a recollir a domicili les cinc fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta. També ho fa així Verdú, mentre que Castellserà aplica aquest procediment a tots els rebutjos excepte el vidre.
Els nou municipis que adopten aquest mes la recollida porta a porta i els dotze que ho faran fins al juny se sumaran als 72 que l’aplicaven ja al Segrià, les Garrigues, la Segarra, el Solsonès, l’Urgell i el Pallars Sobirà. Entre tots suposen una població de més de 136.000 habitants, el 30% dels habitants de la província, segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Està previst que la recollida a domicili continuï augmentant. El consell del Pallars Jussà planteja estendre-la a més municipis de la comarca, si bé no estableix dates per completar el desplegament. A Aran, el Conselh Generau ha adjudicat una recollida que combinarà porta a porta a les valls i contenidors a la resta de pobles.
Oposició a la Pobla de Segur i alternatives en altres comarques
La recollida d’escombraries porta a porta ha xocat a la Pobla de Segur amb el rebuig de nombrosos veïns. Aquests van fer patent la seua oposició en una manifestació que va reunir centenars de participants diumenge. La plataforma convocant ha organitzat també cassolades a les nits i preveu recórrer la nova recollida davant dels tribunals.
Davant l’avenç de la recollida a domicili, altres municipis i comarques han optat per contenidors amb clau. És el cas de la Noguera i del nord de l’Alt Urgell, així com part del Segrià i Aran.