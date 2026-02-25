El Govern impulsa una nova planta solar a la comunitat de regants del Segrià Sud, a Llardecans
De 276 kWp, amb una inversió de prop de 439.000 euros
El departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha finalitzat la instal·lació d’una nova planta fotovoltaica de 276 kWp a l’estació de bombament EB-3 de la Comunitat de Regants de Segrià Sud, al terme municipal de Llardecans. Segons el Govern, representa un nou pas en la transició energètica del sector agrari i en la reducció dels costos de reg.
Les obres, rebudes el passat 16 de febrer, s’emmarquen en l’actuació número 4 de l’operació de “Millora de l’eficiència energètica a través de l’ús d’energies renovables per part de les comunitats d’usuaris titulars d’infraestructures de regadius”, integrada en el Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027, que compta amb un pressupost global de 17,09 milions d’euros i un cofinançament de 5,87 milions d’euros.
La nova planta ha suposat una inversió de 438.984,79 euros. La Comunitat de Regants, per la seua part, executarà actuacions complementàries aportant el 15% d’aquest import, d’acord amb el finançament establert en la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
La Comunitat de Regants gestiona 6.189 hectàrees dels municipis d’Almatret, Llardecans, Maials, Seròs i Torrebesses, a partir de la captació d’aigua de l’embassament de Riba-roja, on s’ubica l’estació de bombament EB-0, i la seva distribució a través de tres estacions de bombament (EB-1, EB-2 i EB-3) i cinc basses de regulació.
Aquesta és la tercera instal·lació fotovoltaica en el sistema de reg de la Comunitat de Regants, que va impulsar una primera planta de 523 kWp l’any 2019. L’any 2023, el Departament va executar una segona, de 527,5 kWp, a l’estació de bombament EB-2 del terme municipal de Seròs.