AIGÜES
Els pantans de la Noguera Ribagorçana aboquen aigua per primer cop en 40 anys a l’arribar al 80%
Protecció Civil avisa nou ajuntaments de l’increment del cabal a l’alliberar Santa Anna 20 metres cúbics per segon. L’Albagés manté el seu ompliment i ha guanyat quatre hectòmetres i mig
Protecció Civil va alertar dimecres nou ajuntaments situats en el curs de la Noguera Ribaborçana (Ivars de Noguera, Alfarràs, Almenar, Algerri, Alguaire, la Portella, Torrelameu i Corbins) de l’inici ahir d’una operació de desembassament des del pantà de Santa Anna, recomanant tancar els punts baixos al costat del curs per l’avinguda previsible del cabal de la Noguera Ribagorçana. L’operació ha de durar fins avui i començar de nou dilluns. Es tracta, segons fonts d’Endesa, que explota la central del pantà, de la primera operació de desembassament en quaranta anys i ve motivada per les elevades reserves (872 hectòmetres per a una capacitat entre els quatre principals embassaments de 1.089, un 80 per cent) i l’inici del desglaç per la remarcable pujada de les temperatures que hi ha hagut. El cabal previst ahir era de vint metres cúbics per segon entre Ivars i Alfarràs i quinze aigües avall.
Aquesta operació té lloc dos dies després que Rialb, al Segre, tanqués les comportes després de dos setmanes desembassant fins a 150 metres cúbics per segon (entre comportes, desaigües i turbines). En paral·lel, el Segarra-Garrigues continua portant aigua des de Rialb al pantà de l’Albagés, després de 85 quilòmetres de canalització, per seguir amb el seu ompliment de manera que les reserves han augmentat de 12 a 16,5 hectòmetres en unes dos setmanes. La previsió és superar els 40 aquest any.
Precisament, el Segarra-Garrigues preveu incrementar l’àrea regada pel pantà, d’uns 1.900 hectàrees del sector 12, fins a les 2.900. L’obra de connexió va ser aprovada dilluns passat per la Generalitat. La nova superfície regada des de l’Albagés permetrà reduir la despesa en electricitat per als bombatges, ja que actualment es proveeix d’una captació directa des del riu Segre.
Les elevades reserves d’aigua garanteixen no només aquesta campanya de reg sinó les dos pròximes, segons fonts del Canal de Pinyana. A més, les copioses pluges d’aquest hivern han reduït les necessitats d’aigua i en zones regables com l’Algerri-Balaguer han dificultat la plantació d’alguns cultius com per exemple els pèsols a l’estar les finques negades.
El Canalet aborda la connexió sud amb el Segarra Garrigues
La comunitat de regants del Canalet de Tàrrega va celebrar ahir la seua assemblea centrada en el projecte de la connexió sud amb el canal Segarra-Garrigues. L’objectiu és que sigui una realitat aquest any i millori l’eficiència en la distribució de l’aigua. El vicepresident, Justo Minguella, va explicar que “ara l’aigua del Segarra-Garrigues es capta a la part nord del Canalet, a Altet, i recorre 15 quilòmetres fins a la part sud, a Verdú, per una infraestructura antiga amb pèrdues d’aigua i costos afegits per als agricultors”. Segons va detallar, “la millora de la distribució de l’aigua va ser un dels acords assolits amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) a Saragossa”. La nova connexió s’ubicaria entre Tàrrega i Verdú –al sector 6 del Segarra-Garrigues–, mentre que el punt actual de captació és al sector 5.Justo Minguella va insistir que “dels acords assolits a Saragossa, fins ara només s’ha complert la part econòmica, quedant pendents tant la incorporació del Canalet a la comunitat general com la millora del subministrament d’aigua”.