Delinqüència
Entren a robar en almenys dos habitatges a Torrefarrera: “És la primera vegada que succeeix a diverses cases la vegada”
Els Mossos es reuneixen amb l’ajuntament després de les denúncies rebudes i han obert una investigació
Almenys dos habitatges van ser assaltats per lladres el cap de setmana passat a Torrefarrera. Es tracta de dos cases unifamiliars contigües ubicades al carrer Alzinar i no es descarta que hi pugui haver més habitatges afectats. La corporació municipal s’ha reunit aquesta setmana amb els Mossos d’Esquadra, que van rebre dos denúncies diumenge passat a la nit, i han obert una investigació per trobar i detenir els lladres. A partir d’ara, els agents “prendran les mesures que siguin necessàries per augmentar la seguretat”, van assegurar fonts municipals. “De tant en tant, es poden produir robatoris aïllats”, van explicar, però “és la primera vegada que succeeix a diverses cases la vegada”.
Nou modus operandi
Les comarques de Lleida han registrat al llarg de l’últim any aproximadament una desena de casos de robatoris en què els lladres aprofiten que els veïns se n’han anat per acudir a actes festius per accedir als habitatges i delinquir sense témer ser descobert. Foradada, Torrelameu, Tàrrega, Alfarràs o Castellserà són alguns dels últims casos.