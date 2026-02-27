EMERGÈNCIES
Ferit al quedar atrapat en un tractor a Claravalls
Una persona va resultar ferida de caràcter menys greu ahir al matí en un accident a Claravalls, nucli de Tàrrega. Segons van explicar els serveis d’emergències, la persona va quedar atrapada per la bola del remolc d’un tractor.
L’avís del sinistre es va rebre a les 11.16 hores i fins al lloc es van desplaçar dos dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van alliberar la víctima, i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Després de ser rescatada, la persona va ser estabilitzada en el mateix punt de l’accident i posteriorment va ser traslladada al Centre d’Atenció Primària (CAP) de Tàrrega, lloc on se li va practicar una radiografia per valorar l’abast de les lesions patides.
Les causes exactes de l’accident encara es troben sota investigació.