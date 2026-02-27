La lenta transició de Torà i Biosca
Ambdós municipis van aprovar el 2023 passar de la Segarra al Solsonès, però el procés continua sense completar-se. Falten per transferir Serveis Socials, gestió de l’aigua i residus
Tres anys després d’abandonar la Segarra i entrar al Solsonès, Torà i Biosca encara no han aconseguit un traspàs integral dels serveis que reben per part dels consells comarcals. L’alcaldessa de Torà, Isabel Torres, va assegurar que està sent un mandat “de transició total” i que fins ara no han començat “a veure la llum al final del túnel”. Per la seua part, l’alcalde de Biosca, Josep Puig, va declinar fer declaracions.
El Parlament va aprovar la llei del canvi de comarca el 7 de març del 2023 i el juny d’aquell mateix any els dos ajuntaments van donar el vistiplau a la proposta en sengles plens. Des d’aleshores s’han anat traspassant les competències en Educació, Sanitat, Turisme i Assistència Tècnica.
Les últimes han estat Igualtat i Feminismes, el gener d’aquest mateix any, però queden pendents Serveis Socials i Joventut, vinculats a un contracte programa que caduca el 2027 després d’una pròrroga d’un any, a banda de la gestió de l’aigua i la recollida de residus.
Amb les escombraries, Torà i Biosca segueixen dins del contracte de la Segarra, que ha caducat i quedarà prorrogat fins al 2027, quan se n’aprovi un de nou.
No obstant, el consell comarcal del Solsonès preveu incloure’ls just quan ha començat a redefinir la recollida de residus establint un sistema propi per a cada localitat tenint en compte les seues característiques, combinant el porta a porta allà on sigui possible i amb àrees de contenidors a les quals només es podrà accedir mitjançant targeta electrònica. De fet, el Solsonès ja va licitar al gener el primer contracte per a Sant Llorenç de Morunys, Guixers i la Coma i la Pedra, i en els dos primers està previst que continuï funcionant la recollida porta a porta. El mateix sistema que “funciona bastant bé” a Torà i Biosca, segons Torres. “Haurem de començar a posar-ho sobre la taula i veure com es gestionarà”, afegeix la primera edil de Torà.
Per la seua part, la direcció general d’administració local de la Generalitat va explicar a SEGRE que les tasques entre els ens comarcals i els ajuntaments ja estan finalitzades, de manera que només queda pendent emetre un decret establint com queda el repartiment de serveis i la seua prestació.
La portada d’aigua des de Ratera es podria aprovar enguany
La gestió de l’aigua és un altre dels punts calents, especialment a Torà, on no és potable. La Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès va descartar integrar el municipi a la seua xarxa, mentre que la proposta de portar l’aigua des de la planta potabilitzadora de Ratera, a la Segarra, està sobre la taula. Isabel Torres va destacar que “l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ho considera prioritari i ens van dir que el 2026 s’aprovaria”. Paral·lelament, el consell de la Segarra va demanar una ajuda a l’ACA per portar l’aigua de Ratera a Torà, Biosca i Sanaüja, tot i que els dos pobles del Solsonès hauran de sufragar la part no subvencionada.