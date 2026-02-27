Proven a Boí l'efectivitat de nous tractaments de depuració d'aigua per a zones aïllades d'alta muntanya
Durant tres anys es faran proves a través d’un sistema d’aiguamolls naturals
La depuradora de Boí, a l'Alta Ribagorça, participa en un projecte per analitzar l'efectivitat de nous tractaments de depuracióper a zones aïllades d'alta muntanya. Durant un període de tres anys es faran proves, en una planta pilot, a través d’un sistema d’aiguamolls naturals per analitzar l’efectivitat en la retenció i eliminació de nitrogen i fòsfor en aigües sense tractar. L’objectiu és comprovar si aquesta mesura es podria aplicar en zones d’alta muntanya com refugis o petites cases aïllades. La iniciativa, impulsada pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) i Naturalea,consisteix en la instal·lació de planta pilot a la depuradora de Boí, gestionada per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Aquesta infraestructura, que estarà operativa a mitjans de la primavera d’enguany, consisteix a habilitar uns mòduls que simulen un sistema d’aiguamolls naturals. Es provaran diverses alternatives, com sistemes amb vegetació i sense i s’avaluarà la seva adaptació a les variacions estacionals i climàtiques.