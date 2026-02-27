MUNICIPIS
Vielha instal·la cinc noves papereres intel·ligents que avisen a l’omplir-se
L’ajuntament de Vielha e Mijaran ha iniciat una prova pilot amb la instal·lació de cinc papereres intel·ligents per millorar l’eficiència del servei de neteja i la qualitat de l’espai públic. Aquestes incorporen placa solar i un sistema de compactació, augmentant la seua capacitat útil i disminuint la freqüència de buidatge.
També monitoren el nivell d’ompliment i permeten enviar avisos al servei de neteja quan s’aproximen al límit de la seua capacitat.