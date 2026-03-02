Comencen les obres urgents de reparació de l'autovia A-2 a la Segarra
Inclouen fresatge del ferm deteriorat, reposició de 5 centímetres de barreja bituminosa i nova senyalització horitzontal.
Comencen les obres en el tram de 8 quilòmetres de l'autovia A-2 entre Cervera i la Panadella, 17 dies després de l'episodi que va deixar una trentena de cotxes amb punxades i alguns vidres trencats. S'ha començat a intervenir aquest dilluns al matí des del límit provincial, després d'haver aplicat pedaços en el dia posterior als incidents.
Les obres d’urgència, amb un pressupost de 3,99 milions (IVA inclòs), inclouen fresatge del ferm deteriorat, reposició de 5 centímetres de barreja bituminosa i nova senyalització horitzontal.