Aforament limitat i dipòsit de 50 euros per accedir a la zona de pícnic d'un poble de Lleida fart de l'incivisme
Bell-lloc blindarà així la Pineda i Ivars alerta del deteriorament del parc de l’Ermita
L’acumulació d’actes incívics en espais públics ha portat els ajuntaments de Bell-lloc d’Urgell i Ivars d’Urgell a prendre mesures per erradicar-los. Tots dos municipis han fet crides a la responsabilitat ciutadana i alerten que escombraries abandonades, maltractament a instal·lacions públiques i falta de respecte per l’entorn estan degradant zones de lleure molt freqüentades. Apunten que això obliga a intensificar el manteniment i el control dels llocs afectats.
A Bell-lloc d’Urgell, el consistori ha posat en marxa diverses actuacions per recuperar el parc verd de la Pineda. Fa uns mesos es van enderrocar les barbacoes perquè es trobaven en molt mal estat de conservació. Ara s’està instal·lant una tanca que permetrà controlar l’accés i l’aforament, una decisió motivada per l’ús inadequat d’aquest espai en els últims anys i per l’acumulació d’actes incívics. També es col·locaran plafons informatius perquè les persones que el visitin coneguin les obligacions i la forma correcta d’accedir al recinte. De cara a aquesta primavera, i amb la col·laboració de l’escola de primària Ramon Farrerons, està prevista una plantació d’arbres. El consistori preveu introduir noves espècies per aportar varietat i ajudar a frenar la propagació d’afeccions que en els últims anys han perjudicat els pins.
Més endavant, l’ajuntament també projecta la construcció de noves barbacoes a la Pineda i reparar els lavabos danyats. Per accedir a la Pineda serà necessari sol·licitar autorització al consistori de dilluns a divendres i dipositar una fiança de 50 euros per cobrir possibles desperfectes. L’aforament a l’espai serà limitat.
Per la seua part, el consistori d’Ivars d’Urgell ha denunciat els reiterats actes d’incivisme al parc de l’Ermita, una gran zona verda i de lleure que apareix amb freqüència bruta i degradada. Segons l’ajuntament, gairebé diàriament es troben restes de menjar, begudes i residus escampats, cosa que obliga l’equip de manteniment municipal a intervenir al lloc de manera constant.
L’ajuntament recorda que aquestes conductes poden ser sancionades i que es treballa per identificar les persones responsables amb la finalitat d’aplicar les mesures corresponents.