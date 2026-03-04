Arranca la construcció de la nova escola de Primària de Castellnou de Seana
S’ubica a la zona esportiva i de lleure, on s’ultima la construcció d’un refugi climàtic. El centre haurà d’estar a punt per al curs vinent
Les obres del nou col·legi de Primària de Castellnou de Seana ja han començat i avancen pràcticament en paral·lel a la recta final de les del refugi climàtic que el municipi construeix al costat de la zona esportiva. L’alcalde, Andreu Balagué, va destacar la coincidència d’aquests dos projectes com una fita per al consistori, al tractar-se de dos actuacions llargament esperades que progressen alhora en un mateix entorn.
El nou centre s’executarà mitjançant mòduls prefabricats fixos, un sistema que, segons l’alcalde, ofereix prestacions equivalents a una escola convencional. L’objectiu, va afegir, és que l’alumnat pugui estrenar les noves instal·lacions el curs que ve, d’acord amb la planificació comunicada pel departament d’Educació. Els primers treballs inclouen la construcció de bases, instal·lacions i la urbanització del pati per a la implantació dels mòduls, amb un pressupost de 311.882 euros. Balagué va subratllar que aquest model d’“escola modular fixa” es diferencia dels mòduls provisionals habituals i va posar com a exemple l’escola d’Àger, que van visitar com a referència. “Té condicions magnífiques. Una vegada dins, no saps si ets en una escola d’obra o de mòdul”, va remarcar.
L’alcalde va emmarcar l’actuació en el resultat d’un treball conjunt amb l’administració educativa. “Tothom s’hi ha esforçat molt. La gent que va venir a veure l’escola actual va sortir molt conscienciada que s’havia de canviar”, va assegurar, i va destacar la “predisposició” del departament des de l’inici.
Pel que fa al refugi climàtic, Balagué va recordar que es concep com una gran zona coberta destinada a protegir del sol i a facilitar activitats durant bona part de l’any. Sota l’estructura es podran organitzar propostes esportives i de lleure, des de jugar a futbol o bàsquet fins a activitats més tranquil·les. El primer edil va apuntar, a més, que l’equipament pot ajudar a resoldre una carència municipal: la falta d’un gran espai cobert per a actes i celebracions.
Finalment, va avançar que existeix el compromís que l’edifici escolar actual passi a ser de titularitat municipal, fet que obre la porta a nous usos, com disposar d’espais per a associacions o una gran sala de plens.